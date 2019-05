Nadal: 'Se tiene que ganar más o menos, no por ser hombre o mujer, sino por los méritos'

Rafael Nadal rechazó profundizar sobre la desigualdad entre el hombre y la mujer en deportes al margen del tenis aunque subrayó que lo ideal es que las ganancias sean mayores o menores por los méritos de cada uno y no por ser de uno u otro sexo. "Qué más quiero yo que el hombre y la mujer sean exactamente iguales y tengamos los mismos derechos. Tengo una madre y una hermana y son lo que más quiero en el mundo. En algunas cosas ganarán más las mujeres y en otros los hombres pero se tiene que ganar más o menos no por ser mejor, no por ser hombre o ser mujer. Sino por los méritos y por lo que generas ", dijo Nadal en el Mutua Madrid Open.

Preguntado por qué no había llegado la igualdad entre hombres y mujeres en deportes al margen del tenis dijo: "no sé en que se basa la desigualdad en el fútbol, el baloncesto o el modelaje. Por qué ganan más las mujeres en el modelaje que los hombres. A veces hacemos preguntas capciosas en los que se busca polémica".

VIRUS ESTOMACAL

"Pero como intento evitar la hipocresía contesto. Pero diga lo que diga os interesa un titular más que lo que yo digo y no voy extenderme en contestar. Yo contesto correctamente y coherentemente y a veces se tergiversa", aclaró el número dos del mundo.

Estas declaraciones las efectuó este martes, antes del debut del tenista, previsto para el miércoles, en el Mutua Madrid Open, donde se enfrentará al prometedor canadiense de 18 años Felix Auger-Aliassime. Nadal, en lo deportivo, afirmó que se encuentra en un estado de forma incierto debido a un virus estomacal que sufrió el domingo. Sin embargo, indicó, no le preocupa llegar a Roland Garros sin triunfos previos en tornes de tierra batida.