Nadal pone la directa en su estreno en Roland Garros

Seis juegos perdidos y 1 hora y 56 minutos para empezar. El estreno de Rafael Nadal en Roland Garros ha sido rápido y contundente para imponerse al tenista alemán Yannick Hanfman por 6-2, 6-1 y 6-3 , en el primer punto de partido que ha tenido.

No parecía que el partido iba a ser tan cómodo en un primer juego que se ha alargado nueve minutos y Nadal ha salvado cuatro 'break points'. Pero superada la situación el actual campeón ha roto el saque de Hafmann en el siguiente juego (2-0) para apuntarse la primera manga apenas media hora más tarde de debutar en la remozada Philippe Chatrier, en la que el mallorquín estrenaba un equipaje Nike nuevo para la ocasión. Camiseta amarilla, pantalón gris y unas estridentes zapatillas sin cordones y con todos los colores de vestimenta utilizados en sus 11 títulos en Roland Garros.

Clasificado en el puesto 184 mundial, debutante en el torneo a sus 27 años y en su primer partido ATP del año, Hanfmann, que venía de la fase previa, solo ha inquietado a Nadal en ese primer juego del partido. Después el alemán se ha esforzado por aguantar a un Nadal, sin compasión, que le ha destrozado con una exhibición de potencia y precisión de golpes (25 ganadores y solo 16 errores no forzados). El tenista alemán ha tenido al menos el premio de de debutar en la pista central de Roland Garros y haberse enfrentado al propietario de ese escenario desde que ganó su primer título en el 2005. "He jugado sólido, sin complicarme. He tenido buenas sensaciones", ha valorado tras su fácil victoria el tenista mallorquín.

El desgaste ha sido mínimo para Nadal que el miércoles se enfrentará en segunda ronda a otro debutante alemán Yannick Maden (114 mundial) que ha ganado al belga Kimmer Coppejans (178 mundial) por 7-6, 7-5 y 6-3.

Carreño, fin a una mala racha



Después de cuatro derrotas en primera ronda esta temporada Pablo Carreño ha puesto fin a su mala racha en Roland Garros con una contundente victoria ante el portugués Joao Sousa (70 mundial) por 6-3, 6-1 y 6-2, en 1 hora y 42 minutos. El tenista asturiano no ganaba un partido desde el pasado Abierto de Australia donde cayó en octavos ante Kei Nishikori y arrastraba problemas en el hombro que afectaban su juego y había caído en el ránking hasta el puesto 57 mundial, después de llegar al número 10 en el 2017.

"Este año aún no había ganado un partido en tierra y necesitaba una victoria así. He jugado un partido muy completo y hacía tiempo que no me sentía así, tras los problemas que arrastraba", decía feliz a Eurosport a pie de pista. Su próximo rival, el miércoles, será el australiano Alex de Miñaur (25 mundial) y uno de los nuevos talentos del tenis, aunque esta temporada también arrastra problemas físicos. "Va a ser dificil e igualado, pero confío en aprovechar mis oportunidades", ha valorado Carreño. También ha conseguido su pase a la segunda ronda Roberto Carballés, repescado de la previa, que ha aprovechado la oportunidad para imponerse al francés Alexandre Muller por 6-4, 6-4 y 6-2.

En el torneo femenino la primera sorpresa del día la ha protagonizada la rusa Veronika Kudermetova (68 mundial), una espigada tenista de 22 años que jugaba su primer Roland Garros, que ha eliminado a la exnúmero 1 mundial, la danesa Carolina Wozniacki por 0-6, 6-3 y 6-3. El día había comenzado con la baja inesperada de la checa Petra Kvitova, sexta favorita, que se retiró al sufrir una rotura de segundo grado en su antebrazo izquierdo.