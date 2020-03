Nadal y Federer lanzan un mensaje de ánimo ante la pandemia del coronavirus

Rafael Nadal ha mandado un mensaje de ánimo a toda España ante "tiempos muy complicados para todos" por culpa de la "terrible pandemia" de coronavirus, al tiempo que ha agradecido el trabajo y sacrificio de sanitarios y cuerpos de seguridad y celebrado ver a un "pueblo unido" para superar la grave situación.

El tenista que se había trasladado a Manacor después de suspenderse el Masters 1.000 de Indian Wells no había actuado demasiado en las redes sociales y únicamente había anunciado hace una semana la decisión de confinar a los alumnos de su academia ante la evolución de la pandemia del coronavirus que ha obligado al gobierno balear a cerrar sus puertos y aeropuertos para intentar controlar y reducir el contagio del coronavirus.

"En primer lugar quería disculparme porque he estado bastante tiempo fuera de las redes. Son tiempos muy complicados para todos, toda esta situación nos está sobrepasando y creo que todos lo estamos llevando de la mejor manera posible desde nuestras casas", dice Nadal en un vídeo que colgó ya pasadas las 12 de la noche del sábado.

Apoyo a los afectados

"Quiero mandar un mensaje de ánimo a todas las familias que están sufriendo, a los infectados y especialmente a todos los que han tenido amigos y familiares que han fallecido a causa del coronavirus. Es difícil decir cualquier cosa en estos momentos tan complicados. Como todos, lo sentimos mucho y confiamos en que salgan adelante en estos momentos difíciles y que sea lo más pronto posible", afirma Nadal.

"También hay cosas positivas en estos momentos tan complicados. Estamos demostrando ser un pueblo unido, muchas empresas están siendo solidarias y todos los ciudadanos estamos mostrándonos unidos día tras día, cumpliendo con las normas que nos aconsejan desde Sanidad, quedarnos en casa y cumplir con todo lo que tenemos que cumplir para terminar con esta terrible pandemia lo antes posible", dice el tenista, que está en casa con su familia.

Comunicado de Federer

Roger Federer también ha realizado un breve comunicado público en colaboración con el gobierno suizo en las redes sociales, en el que llama a sus conciudadanos a seguir los consejos de las autoridades sanitarias de su país.

Me lavo las manos varias veces al día y me quedo en casa. Es muy importante pensar en las personas mayores y vulnerables más que nunca. Mantengamos una distancia de dos metros, no se den la mano en este momento. La hora es seria. Espero que todos tomen esta situación en serio ", explica en un breve video en idioma balés en respuesta al Ministro del Interior suizo, quien le preguntó cómo estaba haciendo frente a la epidemia.

Roger Federer participe à la « chaîne » de prévention lancée par le ministre suisse de la santé @alain_berset . En dialecte bâlois, la langue de son canton d’origine. pic.twitter.com/WsIlfUZzSi — Darius Rochebin (@DariusRochebin) March 21, 2020

El exnúmero 1 mundial se encontraba ya de baja en el circuito antes de que el coronavirus obligara a suspender todos los campeonatos, al menos hasta el 7 de junio, según la decisión de la ATP, WTA y Federación Internacional de Tenis. Federer se retiró temporalmente de las pistas tras el pasado Abierto de Australia para someterse a una intervención en la rodilla.