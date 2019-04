Nadal: "El trabajo es ahora encontrarme a mí mismo"

La música no suena como es habitual para Rafael Nadal. No es normal llegar a Barcelona sin haber ganado aún ningún torneo esta temporada y haber caído en las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo el sábado ante el italiano Fabio Fognini (6-4, 6-2) que, finalmente, se proclamaría campeón del torneo.

Y Nadal era el primero en aceptar la situación en la conferencia de prensa que ha dado en el Palau de la Música de Barcelona en el que se ha hecho la foto de promoción junto al japonés Kei Nishikori, con el que ha peloteado en una pista de mini tenis montada en el escenario. "No he ganado ningún título todavía, cierto, pero he hecho una final en Australia y semifinales en Indian Wells y Montecarlo", ha indicado con la experiencia que ya tiene de afrontar situaciones parecidas en otras ocasiones.

"Es díficil coger el ritmo con los parones"

"Es dificil coger el ritmo con tantos parones. Vengo de una época complicada y así es difícil coger el ritmo y mantener el nivel, pero como otras veces lo hemos superado, a la gente quizá le parece que es fácil volver a hacerlo", dijo, sentado sobre el escenario, vestido de tenista y con la gorra calada en su cabeza. Antes de presentarse en el Palau de la Música el actual número 2 mundial estuvo entrenando en las pistas del RCT Barcelona durante dos horas para recuperar sensaciones. Y se sintió satisfecho de su primer contacto con el Barcelona Open Banc Sabadell, donde defiende el título y busca ganarlo por 12 vez, algo que se le escapó en el Country Club de Montecarlo.

"He hecho semifinales y parece malo, pero evidentemente se puede hacer peor y otros lo han hecho", quiso destacar sobre una actuación de la que el mismo no se sentía satisfecho. "Hice uno de los peores partidos en tierra de hace tiempo", declaró en Montecarlo. Y en Barcelona se reafirmó en ese análisis. "No hay que engañarse y hay que ser consciente de eso. En Montecarlo perdí una buena oportunidad para empezar bien la temporada de tierra, pero eso es parte del deporte", admitió.

A olvidar el traspiés

Ahora en Barcelona llega con la actitud de olvidar el traspiés aunque también con la precaución que siempre ha demostrado y, además, en un torneo con una de las mejores inscripciones desde que el jugó por primera vez en el 2003. "Llego con ilusión. El miércoles veremos como estamos. Lo fundamental es trabajar, tener buena actitud. En Barcelona mi trabajo será encontrarme a mi mismo y espero estar preparado para jugar bien. No puede pretender ganar 14 veces Montecarlo o 14 veces Roland Garros", recalca para destacar "las derrotas dan más valor a lo que se ha hecho".

El argentino Leo Mayer será el miércoles la primera prueba real en pista para saber su momento.