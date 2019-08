Nadal disputará la final de Montreal

El español Rafael Nadal disputará la final del Masters 1.000 de Montreal al ruso Daniil Medvedev tras la no comparecencia en el partido de semifinal de su rival, el francés Gael Monfils, que no se encontraba físicamente bien.

Monfils jugó este mismo sábado, ya que la jornada del viernes fue suspendida a causa de la lluvia, una larga semifinal de dos horas y 24 minutos de duración ante el español Roberto Bautista, a quién derrotó por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-2).

El francés ya afirmó tras el partido con Bautista que no veía su "cuerpo listo" para jugar la final, pues tenía molestias en el tobillo izquierdo, por lo que tenía que valorar "tranquilamente" si se presentaba en la pista central o no.

Nadal, que accedió a la semifinal tras superar en cuartos al italiano Fabio Fognini por 2-6, 6-1 y 6-2, disputará la final contra Medvedev, que en semifinales venció a su compatriota Karen Khachanov por 6-1 y 7-6 (8-6).

Gaël Monfils había eliminado a Roberto Bautista para llegar a semifinales. Después de verse suspendido el día anterior, el partido de Bautista aún tuvo que esperar más de dos horas para poder comenzar este sábado. La lluvia volvió a retrasar la jornada.

El francés jugó mermado físicamente desde el segundo set, pero se las apañó para soltar su derecha e impedir la semifinal española. Bautista cedió el primer set, que comenzó con los dos puntos en favor de su rival que se pudieron jugar el viernes antes de la lluvia. El castellonense encajó el 'break' de primeras y uno más en el tercer juego, pero fue entrando en calor.

Sin embargo, Monfils demostró su capacidad de defenderse y salvó cinco bolas de 'break' para ponerse por delante. Bautista, a gran nivel esta semana como en Wimbledon, empató el choque de cuartos de final con un segundo set igualado, el cual comenzó con el francés 'tocado' en su pie izquierdo por un paso en falso.

El galo no dejó de pegar con fuerza pero no evitó el tercer set. Ambos guardaron su saque en el definitivo acto, sin conceder al resto, para fiar todo a la muerte súbita. Ahí falló el español, con un 5-0 en contra con el que inició su despedida de Canadá, a una victoria de haber entrado en el 'Top 10' de la ATP por primera vez en su carrera.