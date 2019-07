Nadal y Bautista intentarán que haya una final española

Rafa Nadal y Roberto Bautista hicieron el miércoles historia en Wimbledon. Por primera vez, dos tenistas españoles estarán juntos en las semifinales del centenario torneo. Los dos compartirán cartel junto a Novak Djokovic y Roger Federer. The Big Three tocará hoy a partir de las 14.00 horas en la central del All England Club, junto a un telonero, invitado sorpresa, que no salía en las apuestas, y que se ha ganado figurar en el cartel del concierto con su nombre y con las letras grandes. Tan grandes como las de los tres viejos rockeros, ganadores de 14 de los últimos 16 grandes títulos. Con el permiso del tenista castellonense, se jugarán otro título de Grand Slam de los 53 que han acumulado en su palmarés (20 para Federer, 10 para Nadal y 15 para Djokovic).

Si la presencia de Bautista es la gran sorpresa, tampoco es habitual que Nadal, Djokovic y Federer coincidan en unas semifinales de Grand Slam. En Wimbledon no pasaba desde el 2007 y la última vez que ocurrió fue en el pasado Roland Garros. En la hierba de Wimbledon, el concierto seguro que sonará distinto. El miércoles lo demostraron todos ellos. El campeón, Djokovic, deshaciéndose del belga David Goffin que le puso en apuros en el primer set, pero al que después arrasó sin contemplaciones (6--4, 6--0, 6--2) en 1 hora y 58 minutos. También le costó de salida a Federer, que cedió el primer set, antes de imponerse a Kei Nishikori (4--6, 6--1, 6--4, 6--4). Y Nadal tampoco se escapó de un inicio igualado hasta derribar al último bombardero del torneo, Sam Querrey, casi con sus mismas armas (7--5, 6--4, 6--2). Bautista, novato en unas semifinales de un Grand Slam, aprovechó la oportunidad al ganar a un rival de su nivel como el argentino Guido Pella (7--5, 6--4, 4--6, 6--3).

Bautista es el sexto tenista español que accede al privilegiado club de semifinalistas de La Catedral junto a Rafael Nadal (campeón en 2008 y 2010), Manuel Santana (campeón en 1966), Manuel Alonso (finalista en 1921) y Andrés Gimeno y Manuel Orantes, que alcanzaron también la penúltima ronda en 1970 y 1972 en los 133 años de historia del torneo. Anteriormente, el tenis femenino español sí había colocado en un mismo año a dos semifinalistas, en 1995, con Arantxa Sánchez y Conchita Martínez.

«Estoy encantado con el éxito de Roberto, mucho, especialmente después de las situación que ha vivido (la muerte de sus padres). Si alguien se merece eso es él por su pasión y esfuerzo. Ojalá no se quede ahí y logre algo más grande. Lo único malo es que los dos hemos superado los 30», bromeó Nadal.

Nadal superó el miércoles una dura prueba. El gigante estadounidense le puso a prueba con su poderoso servicio (22 aces) pero Nadal le plantó cara con las mismas armas (10 aces). El pulso estuvo en el primer set hasta que el mallorquín se lo apuntó tras romper el servicio de Querrey en dos ocasiones. Las dos las celebró como si ganara casi el partido. Querrey solo había cedido antes un break en todo el torneo. Después se desinfló para entregarse a la lección de Nadal.

«Cada vez me siento jugando mejor», dijo Nadal. Se siente preparado para asumir el reto de Wimbledon. El primero, con Federer. «A estas alturas, qué puedo decir de nuevo de Rafa», apuntó el suizo. «A estas alturas, la presión ya se ha pasado. Wimbledon no tiene nada que ver con París», destacó Nadal, que no se enfrenta al suizo desde la final que le ganó en el 2008. Será desde luego una jornada histórica.