Munuera Montero: «Es un buen momento para intentar reinventarse»

José Luis Munuera Montero es un árbitro de primera división que, aunque jiennense nacimiento, reside en Córdoba, ciudad donde esta viviendo el periodo de confinamiento impuesto tras decretarse el estado de alarma por la pandemia del Coronavirus.

-¿Cómo vive una persona tan acostumbrada a la actividad deportiva el confinamiento, cómo ocupa el tiempo?.

-Pues lo estamos viviendo con mucha responsabilidad, por supuesto, con aceptación, y luego pues intentando organizarnos lo mejor posible en el día a día. Tenemos una serie de tareas tanto técnicas como físicas que tenemos que realizar.

-¿Las físicas cómo se resuelven? ¿Cómo logra mantenerse en forma en esta situación?

-Pues, tenemos un director físico en nuestro comité técnico de árbitros que nos manda unas tablas de entrenamiento y la verdad es que todos los días tenemos una rutina y hemos descubierto que en casa también se pueden realizar muchos ejercicios. Tenemos sesiones cardiovasculares, sesiones de fuerza, no puedes correr, eso es evidente, ni puedes salir a la calle, pero dentro de casa estamos consiguiendo mantener un poco ese estado de forma.



-¿De qué manera cree que afectará todo esto al mundo del deporte una vez que pase esta situación?

-Eso es algo difícil de saber, porque no sabemos si será pronto, no tenemos ningún plazo. Sí es verdad que nosotros ahora mismo no estamos pensando en ello. Como no tenemos la certeza de cuándo vamos a volver pues vamos centrándonos en el día a día. Es decir, a trabajar, con sesiones de estudio, videoconferencias, la preparación física que he citado, tanto en España como a nivel UEFA... Así que ahora lo que estamos haciendo es invertir tiempo en eso, en la formación. Y el futuro, pues lo afrontaremos e intentaremos adaptarnos lo mejor posible.



-¿Nota usted diferencia en la manera de vivir esta situación en España con la que están viviendo sus compañeros de Europa?

-Bueno, yo tengo contacto con colegas de otros países y la situación suya es muy parecida. Todo lo hacen también en casa, tanto la parte técnica como la física y la formación es muy parecida. Estamos muy en contacto con las sesiones de trabajo.

-A usted, que es profesional de esta actividad, ¿Cómo le está afectando este parón total?

-Bueno, yo he estado trabajando durante un tiempo en un grupo farmacéutico, y ahí pedí una excedencia y estoy ahora dedicado al arbitraje. Evidentemente esto ha cambiado. Antes ocupábamos mucho tiempo en viajes a los partidos, a congresos, seminarios y ahora pues hacemos algunas de esas cosas desde casa.

-¿Cómo cree usted que pueden cambiar las relaciones humanas y económicas una vez que concluya este periodo?

- Yo creo que esto acabará volviendo a la normalidad y espero que seamos responsables y tengamos en cuenta una serie de medidas. De cara al futuro, pues es normal que queramos abrazar a nuestros padres, a nuestros hermanos y que todo vuelva a la normalidad. Porque al principio todo era incertidumbre y miedo y el miedo genera ansiedad, porque no conocemos el futuro, pero yo creo a medida que vayan pasando los días y los meses, todo volverá a la normalidad. Estoy convencido

-¿Se atreve a dar algún consejo a los cordobeses para sobrellevar mejor esta situación?

-(Se ríe) Bueno, no soy yo mucho de dar consejos, pero sí que creo que hay que ir haciendo cosas día a día, ocupando el tiempo en formarse, aprovechar para estar más tiempo con la familia, con los amigos, retomar esas cosas que teníamos un poco olvidadas o relegadas. Es un momento para intentar reinventarse, conocerse mejor… En definitiva, organizarte y pensar en cómo afrontar el futuro mejor. Se pueden hacer muchas cosas. Es verdad que pensar en el futuro genera inseguridad. Por eso es mejor pensar en el presente, porque no sabemos lo que puede pasar.