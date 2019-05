Muguruza sufre en su debut en Roland Garros

Debut sufrido para Garbiñe Muguruza en Roland Garros que ha estrenado la nueva pista Simonne Mathieu con una victoria ante la estadounidense Taylor Townsend en un partido en el que se ha visto obligada a remontar el primer set, antes de imponerse por 5-7, 6-2 y 6-2.

La tenista hispanovenezolana ha empezado el primer set tensa y nerviosa. No conocer a la rival y jugar sobre una pista nueva y desconocida no le han ayudado a jugar tranquila. La hispanovenezolana ha acumulado errores no forzados (11 en seis juegos) y eso ha permitido a Townsend a conseguir el primer 'break' (4-2) para adelantarse en el marcador. Muguruza ha reaccionado en el siguiente para recuperar el saque con su primer 'break' sacando un juego más agresivo y valiente, aunque no ha sido suficiente para salvar el primer set que ha cedido al volver a perder su servicio, en blanco, tras 46 minutos.

Muguruza no encontraba la regularidad necesaria para desbordar a Townsed (98 mundial), una tenista potente de piernas y golpes, parecida a Serena Williams físicamente, aunque zurda, que tenía las ideas más claras y, si no, las repasaba en una agenda personal que ha leído en alguno de los descansos. Pero tras salvar un 'break point' para evitar el 0-2 en la segunda manga, la campeona de Roland Garros en el 2016, le ha dado la vuelta a la situación para hacer 'break' en el tercer juego (3-1) y ya no dejar escapar la ventaja hasta apuntarse la manga en 32 minutos y forzar el tercero.

Reacción contundente

En el set decisivo, Muguruza ha vuelto al salvar un 'break point' en su primer saque y en el siguiente juego ha hecho el 'break' a Townsend en blanco (2-1). Ya no ha dado opción a la tenista estadounidense para encadenar implacable cinco juegos seguidos para apuntarse el partido en dos horas. La tenista hispanovenezolana ha sabido dar la vuelta a un partido que se había complicado."No ha sido fácil. Todo era nuevo y las primeras rondas siempre son complicadas. Me ha costado adaptarme pero partidos así, siempre vienen bien", ha dicho tras la victoria. En segunda ronda se enfrentará a la la sueca Johanna Larsson que ha ganado a la eslovaca Magdalena Ribarikova (6-4, 6-2).

La primera sorpresa del torneo femenino ha sido la eliminación de la alemana Angelique Kerber, quinta favorita, a manos de la rusa Anastasia Potapova (81 mundial) por 6-4 y 6-2.