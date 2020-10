El momento de la verdad para los cordobeses

El telón competitivo en Tercera División se alzará este domingo 18 de octubre para tres de los cuatro clubs cordobeses que forman parte del subgrupo B del Grupo X. El Córdoba CF B será el único que juegue a domicilio ante el CD Gerena. Salerm Cosmetics Puente Genil y Ciudad de Lucena, por su parte, debutarán en casa contra el San Roque de Lepe CD y el Sevilla FC C respectivamente. Mientras tanto, el CD Pozoblanco no entrará en liza todavía al aplazarse su choque frente al Castilleja CF debido a dos casos positivos por covid-19 en sus filas.

El nuevo filial blanquiverde de Germán Crespo iniciará el curso en la provincia sevillana de Gerena. El duelo se celebrará a las 12:00 horas en el Estadio Municipal José Juan Romero Gil bajo el arbitraje de Abraham Hernández Maestre (colegio gaditano). Los jóvenes cordobesistas, tras completar una destacada pretemporada, intentarán llevarse los tres primeros puntos en juego de un recinto complejo. Será un día especial para el delantero Diego Domínguez, firmado este curso precisamente desde la escuadra gerenense.

Algunas de las bajas para la cita pasarán por los que promocionen para el encuentro del primer equipo contra el Lorca Deportiva. Entre los candidatos estarán Francisco Núñez, Alberto del Moral, Julio Iglesias y Luismi Redondo. No obstante, contará con un vestuario que tiene “ganas de progresar en este mundillo tan complicado” y que el filial les sirva “de escaparate” para subir al grupo de Juan Sabas. De hecho, el principal objetivo pasa por esa circunstancia, la de “preparar a los jugadores” de cara al salto de categoría y destacó que todos sus hombres son “esponjas a la hora de coger conceptos”, algo que le vendrá muy bien cuando disponga de toda la plantilla. Álex Sánchez y Antonio Moyano, por citar dos casos, ya estuvieron a sus órdenes este viernes.

Una formación del Salerm Puente Genil en la pretemporada. PUENTE GENIL

El segundo proyecto de Diego Caro tendrá su punto de partida en el Estadio Manuel Polinario Poli, a las 17:30 horas, ante el San Roque de Lepe. El encargado de arbitrar la contienda será Luis Miguel Tejado Gutiérrez (colegio sevillano). Los rojillos, dejando muy buenas sensaciones pese a no vencer ninguno de sus compromisos preparatorios -Copa RFAF entre ellos-, buscarán un triunfo que reafirme el ideal propuesto por el de Villa del Río.

La única baja que tendrá el técnico será la de Germán. El futbolista argentino viajó a su país de origen para solventar problemas con su tránsfer, por lo que ya no estará a disposición del club hasta el siguiente fin de semana. Los onubenses, según el criterio de Caro, conformaron una plantilla “importante con un importante presupuesto” y serán “uno de los rivales a batir y firmes candidatos para los tres o cinco primeros puestos”. Hicieron un bloque “duro y difícil con jugadores experimentados en Tercera y en el Grupo 10”, de ahí que no sea “sencillo” el arranque. En cualquier caso consideró que los suyos fueron “de menos a más en la pretemporada” y que “la incertidumbre tras tanto tiempo sin competir en Liga” influirá dentro del campo.

Los celestes, entrenados por Dimas Carrasco, parten como los claros favoritos para conseguir el ascenso de división. El rival al que se medirán en la primera jornada será el Sevilla FC C, una escuadra que visitará el estadio Ciudad de Lucena el domingo a las 18:00 horas. José Antonio Gutiérrez Pérez (colegio malagueño) dirigirá esta complicada puesta de largo.

El astigitano reconoció en la comparecencia de prensa previa que están “con mucha ilusión y ganas de darle continuidad” a lo conseguido el año pasado. Las sensaciones de la pretemporada fueron “muy positivas con un equipo nuevo aunque con buenos cimientos”. Pero la competición oficial es otra historia y a las instalaciones lucentinas viajará la entidad rojiblanca que tanto conocen. “Ya nos ganaron el curso anterior, así que contamos también con esa revancha, aunque será complejo porque no hicieron ningún partido de pretemporada más allá que contra el juvenil de División de Honor”. Procurarán tratarlo como lo que es, “un rival peligroso con mucho talento”.

🏋️‍♂️ ENTRENAMIENTO | La 'Blue Machine' afina la puntería de cara al inicio de liga frente a la escuadra sevillista 🎯😉 Go On my friend!! 💪💪 3/3 pic.twitter.com/LKnifUIyYD