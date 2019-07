Mireia Belmonte, lejos de las finales en sus dos primeras pruebas

Mireia Belmonte ha quedado este domingo apeada en las preliminares en las dos primeras pruebas de su siempre exigente calendario en los Mundiales de Natación de Gwuangju (Corea del Sur). Ni en los 400 metros libres ni en los 200 estilos ha logrado pasar el corte la española, cuya principal baza tras un año complicado por vértigos que ya le hicieron perderse los Europeos de Glasgow del 2018 puede estar en el 400 estilos.

Belmonte, de 28 años, marcó un tiempo de 4:10.82 en los 400 metros, séptimo en la serie y el 15º de todas las participantes, lo que le dejó sin plaza para la final de la tarde, a la que la estadounidense Katie Ledecky llega como favorita al oro (4:01.84). El estandarte de la natación española se quedó muy lejos, a cuatro segundos, de meterse entre las mejores.

Antes, en los 200 estilos la nadadora tampoco había logrado una plaza en semifinales. Su tiempo de 2:14.93 solo fue el 21º (también séptima en su serie), lejos del 2:07.02 de la húngara Katinka Hosszu. El 2:12.98 que daba acceso a las semifinales debería haber sido franqueable para la catalana, que ya ha nadado por debajo este año, pero en Corea no lo logró.

PRÓXIMO OBJETIVO, EL 1.500 LIBRE

"Sabía que estar en las semifinales de los estilos era más asequible que en la final de los 400 metros, que era más complicado. Pero a primera hora de la mañana, aunque me he encontrado bien, me faltaba fuerza. En los 400 me he sentido mucho mejor", explicó la pupila de Fred Vergnoux, que en la madrugada del lunes volverá nadar en el 1.500 libre. "Voy novena en el ránking, para estar en la final tendré que hacer un buen nivel. Mañana será un día duro para todas", predijo la campeona olímpica de 200 mariposa en Río 2016, que además de esta distancia también nadará el 400 estilos y el 800 libre.