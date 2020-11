Miguel Muñoz: Prefiero participar en diez carreras pero hacerlas bien

El ciclista cordobés Miguel Muñoz acaba de proclamarse campeón andaluz de bicicleta de montaña en la modalidad de XCO. En un año plagado de suspensiones por la pandemia del coronavirus, este deportista de 28 años se ha estrenado así de la mejor manera con los colores del Ciclos Cabello, el club que hace solo unas semanas lo empezó a patrocinar. En El Almendro (Huelva) demostró que se encuentra en un espléndido momento de forma al proclamarse campeón autonómico.

Muñoz es todo un referente de la MTB en la provincia, pues tiene en su palmarés triunfos en varias de las pruebas más importantes, tales como la Guzmán el Bueno (2018 o 2019) o la Vuelta a Córdoba. El próximo día 15 cerrará el año en la MTB Media Maratón de Villafranca. Posteriormente empezará a preparar la nueva temporada con la incertidumbre de no saber lo que deparará el futuro con el covid-19 de por medio.

-¿Cómo fue la carrera que le proclamó campeón andaluz?

-Fue un gustazo poder disputar la carrera tan cerca de aquí en un año tan difícil. La XCO no es mi modalidad, pues aunque he corrido algún rali, yo habitualmente hago pruebas de maratón que son más largas. Estuve durante tres semanas preparando la prueba y hablé con Antonio Cabello la posibilidad de disputarla. Acabé muy contento, pues en esta carrera estrené colores y la bicicleta Orbea. Para cualquier ciclista es una motivación especial llevar durante un año el maillot de campeón andaluz.

-¿Cuántas veces había logrado un título andaluz hasta ahora?

-Pues hasta ahora me había proclamado campeón andaluz en carretera y en la modalidad de maratón.

-¿Cómo se desarrolló la carrera?

-Era un circuito de seis kilómetros al que le dábamos seis vueltas, bonito y con subidas duras. Me vino bien, pues se adecuaba a mis características. Las piernas y la suerte me acompañaron para ganar.

-¿Qué ha podido correr en este año tan difícil?

-A mí me gusta planificar bien el año para tener mis picos de forma y los descansos pero en esta ocasión ha sido todo muy complicado. Arranqué en febrero en Castellón, una prueba UCI. Luego estuve en la Andalucía Bike Race y a continuación competí en Sudáfrica. En cuanto llegué a Sudáfrica se decretó el estado de alarma en España y me tuve que volver. No volví a correr hasta agosto en Colina Triste, en la provincia de Burgos, una prueba UCI por parejas en la que logré dos podios de etapa. Hace poco participé también en una prueba en Carmona.

-¿Qué espera de los próximos meses?

-Creo que van a celebrarse más pruebas de XCO por lo que he podido escuchar. Son carreras en las que hay poca aglomeración de gente y por ello es más factible que se celebren. De todas formas creo que esto va a arrancar en febrero o marzo.

-¿Cómo va a preparar el próximo año?

-Junto a Ciclos Cabello intentaré estar en todas las pruebas de la provincia que pueda para representar a la tienda y a Orbea. También quiero competir a nivel andaluz y nacional. No soy un corredor al que le guste participar en muchas carreras. Prefiero participar en diez pero hacerlas bien.