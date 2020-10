El Mezquita confirma su participación en Primera regional

El rugby cordobés ha comenzado a recuperar la actividad con la llegada del mes de octubre. La Federación Andaluza acaba de dar las fechas de inicio de sus diversas competiciones. El Mezquita volverá a la Primera regional sénior masculina, categoría en la que estará tras ascender en la pasada campaña y en la que tendrá a Rafael Espinosa de entrenador. El 7 de noviembre se celebrará la primera jornada de la máxima división autonómica masculina.

También contará el Mezquita con conjuntos en la Liga Andaluza femenina de seven y sub 18 masculina, además de con una escuela. La competición femenina empezará el 15 de noviembre y la sub 18, una semana más tarde. Los técnicos de estos equipos serán Zaynab Colmenero y Rafa Molina (femenino), Fran Colmenero (sub 18) y José Manuel Palomares (escuela).

El otro conjunto federado de la provincia, el CRAC, volverá a repetir participación en la Segunda regional.