Marina Barranco llega desde Sevilla para formar parte del Dobuss Córdoba Basket

La alero onubense Marina Barranco Pérez (Huelva, 28 de marzo del 2001) es la novena jugadora del Dobuss Córdoba Basket y la primera de la plantilla que la pasada temporada no formó parte del Adeba o el Deza Maristas.

Esta alero de 1,71 y 19 años se formó fundamentalmente en el Conquero de su ciudad natal, pues allí compitió desde premini hasta júnior de primer año. En su época con el Conquero ya disputó la actual N1 Nacional en sus tres últimas temporadas, además de obtener un bronce con su selección provincial en el campeonato andaluz cadete.

Su etapa formativa la concluyó en el Lepe, una entidad con la que disputó la N1 Nacional, logró el subcampeonato andaluz júnior y acudió al campeonato nacional de su categoría.

La pasada campaña fichó por el Náutico de Sevilla, una entidad con la que disputó la N1 Nacional por quinta vez. Con la Universidad de Sevilla consiguió el bronce en el campeonato andaluz.

Una jugadora de carácter

El entrenador del Dobuss Córdoba Basket, Miguel Ángel Luque, la define como “una jugadora de carácter que nos puede aportar en muchas facetas del juego. Tiene facilidad para anotar a corta y media distancia”.

A Marina le ha convencido la oferta del club cordobés porque “me ha parecido una gran apuesta por parte de la ciudad cordobesa. Creo que el baloncesto femenino necesitaba esta atención e interés para crecer, lo cual no debería de ser motivo de agradecer pero que, por desgracia, hoy en día aún lo sigue siendo. He apostado por un club que apuesta por nosotras. Empezar a trabajar sobre un cimiento de confianza hace que lo que vayamos construyendo, lo hagamos con más seguridad y firmeza”.

La alero onubense espera aportarle a su nuevo equipo “intensidad, pero siempre pensando en el equipo y en lo que mejor conviene que aporte según el momento. Siempre que entro en pista lo hago para darlo todo. Además me gusta conocer mis errores para poder mejorarlos. Tengo muy claro que es la única manera de hacer crecer al equipo”. Marina se considera “una jugadora que aunque soy exterior puedo considerarme reboteadora, ya que siempre he pensado que coger el rebote es cuestión de ganas y no de altura ni fuerza”.

Su opinión sobre el nuevo club

Sobre la fusión entre los equipos séniors del Adeba y el Deza Maristas opina que “me ha parecido un gran acierto a nivel deportivo, pues que solo haya un equipo en la categoría va a dar muchas ventajas. Ambos equipos tenían un buen nivel pero el Maristas llevaba quedándose desde hace unos años a las puertas del ascenso. El Adeba también había destacado por su nivel. La unión de ambos va a dar mucho más juego y talento a la provincia”, concluye.

El Dobuss Córdoba Basket ha confirmado ya la presencia en la plantilla de las bases Ana Rodríguez, Carmen Casas y Beatriz Borrego; la base-escolta Paula Rodríguez; las aleros Raquel Pérez y Marina Barranco; y las alas-pívots Marta Martínez, María Castro y Marina Santiago. Miguel Ángel Luque será el entrenador del equipo, ayudado por Juan Moyano y Javier Millán.