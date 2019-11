Manu Leal: "Hemos plantado cara a los mejores equipos del mundo"

El capitán del Córdoba Patrimonio Futsal, Manuel Martínez Leal Manu Leal (Córdoba, 1988), analiza para CÓRDOBA este primer cuarto de temporada en el estreno del club cordobés en la Primera División del fútbol sala nacional, la mejor liga del mundo.

--¿Cómo ha vivido este primer cuarto de Liga?

--Sobre todo contento. Era un inicio complicado porque nos enfrentamos a los primeros clasificados de la Liga, eran equipos difíciles y hechos en la categoría y nosotros les hemos plantado cara con partidos muy dignos, sobre todo en Vista Alegre. También hemos competido bien fuera pero sabemos que nos queda mucho por delante.

--Ha marcado cuatro goles. ¿Cómo lo lleva a nivel personal?

--Lo llevo muy bien. Me he adaptado muy bien a la categoría, estoy muy a gusto dentro de la pista y al ser una categoría en la que los contrarios también tienen mucha más calidad, pues estoy muy contento. Y en cuanto a los goles, no deja de ser una mera anécdota porque los goles los puede marcar cualquiera pues estamos todos muy bien. He tenido la suerte de hacer cuatro goles, pero lo importante son los puntos del equipo y al igual que marco, asisto.

--¿Cómo vivieron verse segundos tras dos jornadas?

--Eso fue un detalle para venirnos arriba y coger mucha moral. Fueron dos primeros partidos muy complicados puesto que nos medimos a Osasuna Magna y Levante, dos equipos de la zona alta y conseguir seis puntos, verte arriba con el Barcelona, es una motivación. Sabíamos que no estaríamos ahí todo el año, pero disfrutamos sabiendo lo que nos venía.

--Durante el periodo en el que perdieron cuatro partidos seguidos, ¿os entró ansiedad o la veían más desde fuera?

--Lo importante era no venirse abajo. Sabíamos que la Primera División iba a ser complicada y por perder cuatro partidos seguidos no podías decaer. Por eso nosotros seguimos trabajando para rendir al máximo posible y vamos semana a semana. Si pierdes dos partidos seguidos y echas los brazos abajo, te ves abajo y no sales. Por ello, hay que ser duro en el aspecto mental y estar preparado para todos los partidos.

El capitán blanquiverde ha marcado 4 goles esta temporada. CHENCHO MARTÍNEZ

--¿Qué sensaciones tiene en cuanto a los entrenamientos, que no se ven de cara al público?

--Este año hemos dado un paso más. El esfuerzo físico está siendo superior, con sesiones más intensas y largas, más entrenamientos por semana y estamos 15 jugadores y rallando a un buen nivel. Eso hace que haya mucha competitividad y los entrenamientos tienen esa intensidad y garra que te la de para competir los fines de semana.

--Maca siempre recalca que es un drama hacer una convocatoria.

--No me gustaría estar en su situación. Es complicado. Tiene 15 jugadores, todos estamos muy parecidos, cuajando un gran nivel competitivo y no hay ningún jugador que sobresalga, todos somos un equipo. Es su trabajo y a todos intenta darnos su sitio, su momento y por eso siempre nos tiene preparados.

--Los tres puntos ante O Parrulo Ferrol dieron un golpe de moral importante.

--Cuando ganas los tres puntos las semanas se hacen mucho más amenas, hay felicidad en el grupo e incluso el otro día el empate que sacamos en Zaragoza fue positivo. Debemos seguir la dinámica que tenemos, seguir sumando victorias y espero que antes de final de año consigamos dos o tres más para llegar al final de la primera vuelta con la permanencia muy cerca con toda una segunda vuelta por delante.

--¿Cómo ve lo que resta de calendario antes del parón navideño?

--Todo el mundo es consciente de lo que nos jugamos y estamos en la mejor liga del mundo. Es difícil, siempre ha sido nuestro dicho: va a ser complicado y así nos ha ido bien. Será nuestra dinámica de trabajo y creo que seguiremos compitiendo. Ojalá se salve la categoría y podamos seguir disfrutando de la élite del fútbol sala. Córdoba se lo merece.

--Mucha gente piensa que ya han pasado lo peor tras recibir a los grandes. ¿Qué le puede decir a esas personas?

--En Córdoba hay mucha ilusión por la liga que estamos jugando. Están con nosotros y ellos saben que a pesar de que el rival no sea Barça, ElPozo Murcia o Movistar Inter, ven que cualquier rival al que nos enfrentemos es complicado. Partimos de la base de que somos el equipo debutante en Primera y todos los jugadores somos casi debutantes. Los aficionados van a estar con nosotros, arrimando el hombro y sea quien sea, saben que verán una final cada dos semanas.

--¿Con qué momento se queda hasta ahora?

--El debut liguero que tuvimos en casa, con Vista Alegre lleno, ganar por 1-0 y ser el autor de ese gol, que dio los tres puntos en un partido con todo lo que conllevó el debut, fue muy especial.

Manu Leal festeja su gol que supuso el 1-0 y la victoria ante Osasuna Magna en el estreno del equipo en Primera. MANUEL MURILLO

--¿Qué sensaciones tuvo al enfrentarse a Ferrao o Ricardinho?

--Fueron momentos especiales. Hemos plantado cara a los mejores equipos del mundo, estuvimos a la altura y ahora es el momento en el que nosotros debemos creernos que somos jugadores de Primera División y vamos a enfrentarnos a jugadores de mucho nivel. Simplemente lo que queda es trabajar duro para competir lo mejor posible y la sensación que queda es estar compitiendo y pelear por tres puntos.

--¿Cómo está viendo a la afición en Vista Alegre?

--Ya no me sorprende. Siempre he dicho que Córdoba es una ciudad muy grande, con una afición única. Lo estamos viendo en estos momentos con los años malos que estamos pasando en el fútbol, pero a pesar de ello siempre están ahí apoyando a su equipo, al Córdoba CF. Igual pasa con nosotros. Sabemos que están al pie del cañón y todo lo que nos animan nos llevará en volandas cada partido.

--En la Copa del Rey van a regresar a Mengíbar, un lugar con historia.

--Será un partido especial puesto que allí conseguimos el ascenso a Primera División. Fue un partido que está en la mente del cordobesismo y para nosotros es un orgullo volver allí, enfrentarnos contra amigos e incluso recordar ese ansiado ascenso que fue un día inolvidable.

--¿Qué desea de aquí a final de año?

--Queda un mes antes del parón y ojalá consigamos dos o tres victorias, que sería ideal pues nos sellaría el 80% de la salvación. Vamos a llegar a un momento clave de la temporada.

--Si al final de la primera vuelta, os veis entre los ocho primeros, ¿cómo se quedaría?

--Vamos a pelear por no descender, siempre lo decimos, pero si luego quedan ocho o diez jornadas y estamos en mitad de tabla, por supuesto que miraremos hacia adelante, como hemos hecho siempre. Nunca lo hemos hecho y menos ahora en Primera. Vamos a ir semana a semana y competiremos con esa garra que nos caracteriza y la tranquilidad de haberlo conseguido, pero por qué no. En Segunda División lo hacíamos así, cuando conseguíamos la permanencia y cuando restaban ocho jornadas peleábamos por objetivos mayores.

--Si juegan la Copa de España, ¿sería otro sueño cumplido?

--No sé si ha habido algún caso en el que un recién ascendido haya jugado la Copa de España, pero eso sería una anécdota más y una alegría muy grande disputarla en Málaga. Pero no debemos desviar la mente en eso, debemos seguir trabajando y debemos sacar dos victorias más. Si lo conseguimos, estaremos en la pomada por meternos en la Copa.