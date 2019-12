Maca: "Estos partidos son un peaje que debemos pagar"

El entrenador del Córdoba Patrimonio, Miguel Ángel Martínez Maca, ofreció sus impresiones tras la dura derrota sufrida en Cartagena (6-1). "Han habido demasiados inconvenientes en este partido ante un equipo excepcional; estuvimos a la altur, pero en la segunda parte nos ocurrió de todo: una expulsión, además de Jesús Rodríguez quien ocupa un puesto específico de pivote en el juego de cinco, un autogol, fallos en la salida de balón...". En resumen, un día desafortunado.

Sobre el tercer y el cuarto gol de Cartagena, que han venido seguidos, Maca apuntó que "en esta categoría como desconectes dos minutos, lo acabas pagando caro; parece que es un peaje que debemos pasar por estar en Primera División".

Respecto al gol en propia puerta de Giasson que ha declinado definitivamente la balanza del partido, el entrenador cordobés señaló que "no soy de personalizar; quiso interrumpir la trayectoria del balón con la mala suerte de que le dio en la puntera, pero no solo por eso hemos perdido hoy". El preparador blanquiverde quiso destacar que "tenemos las características de los equipos nóveles: los expertos no se vienen abajo cuando reciben un gol o dos seguidos, en cambio a los inexpertos les supone un jarro de agua fría del que les cuesta recuperarse, también debemos quitarnos ese lastre tras muchos partidos disputados y analizados".

El ala del Córdoba Patrimonio Lolo Jarque (i) despeja el balón ante la presión de un rival del Jimbee Cartagena. CÓRDOBA

Al final, Maca sentenció que "no hay que quedarse con el tópico de competir bien y ofrecer buenas sensaciones, pues tenemos urgencias clasificatorias y debemos sumar ya de tres en tres".

Sobre su próximo rival, el entrenador del Córdoba Patrimonio argumentó que "nadie se engañe con Burela, que ahora es farolillo rojo pero nos sacó 19 puntos la temporada pasada en Segunda y subió por la vía rápida y con mucha solvencia".

UN PARTIDO "A VIDA O MUERTE"

Por su parte, el autor del único gol del Córdoba Patrimonio en la ciudad departamental, Lolo Jarque, señaló que "el partido se nos escapó en dos minutos, en 30 segundos el partido se nos fue 4-1 y ya era complicado remontar".

El ala cordobés apuntó que "desde ahora debemos tener más tranquilidad, controlar más el balón y competir y competir como en los 30 primeros minutos y olvidar los diez últimos del partido de hoy".

Por último, Jarque sentenció que "desde el vestuario ya tenemos que pensar en Burela, un partido en el que debemos darlo todo para sumar los tres puntos y voy a ser claro: es un partido a vida o muerte y debemos estar preparados para esa guerra".