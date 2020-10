La Liga que espera al Córdoba Futsal

Ya está todo preparado para que arranque la emoción y el espectáculo en la Primera División de fútbol sala. La trigésimo segunda edición de la conocida como “mejor Liga del mundo” dará comienzo este viernes 2 de octubre con la disputa de los duelos Barça-Servigroup Peñíscola FS y Levante UD FS-Osasuna Magna Xota, dos envites que servirán como preludio perfecto para una temporada repleta de alicientes. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad vivirá su segunda campaña en la élite y querrá ofrecer un salto cualitativo que le permita pelear por las posiciones de prestigio, misión compleja pero factible dentro del vestuario de Josan González.

18 equipos, tres descensos y promoción

El primer dato a tener en cuenta reside en la cantidad de equipos que participarán en la máxima categoría, ya que en esta ocasión se elevan hasta los 18. La anulación de los descensos tras suspenderse la Liga Regular 2019-20 por la crisis sociosanitaria del coronavirus -se encontraban en las posiciones de peligro Fútbol Emotion Zaragoza y Pescados Rubén Burela-y los ascensos desde la Segunda División del Real Betis Futsal y BeSoccer UMA Antequera provocaron la reconfiguración del campeonato. Las 34 jornadas previstas, con siete entre semana, se desarrollarán hasta el próximo 30 de mayo de 2021 -en caso de suspensión de encuentros existen fechas para recuperarlos- y modificarán algunos de los aspectos concebidos en cursos pasados.

La Copa de España la disputarán los ocho primeros clubs al concluir la primera vuelta competitiva. Dicho torneo está fijado del jueves 25 al domingo 28 de marzo de 2021. En cuanto al play off por el título, los ocho mejor clasificados de la Liga Regular pelearán por el cetro del 2 al 30 de junio. Cabe reseñar como novedad que los cuartos de final, semifinales y la propia final se celebrarán al mejor de tres partidos y no a cinco. El primer envite será en el pabellón del mejor clasificado, el segundo en el de peor y el tercero, en caso de necesitarse, volvería a la pista del que haya realizado una campaña más destacada.

Los descensos cobrarán un especial protagonismo y aumentarán la lucha en la parte roja de la tabla. Tres entidades bajarán de manera directa a Segunda mientras que el 15º entrará a jugar la Fase de Promoción contra el perdedor de la final del play off de ascenso a Primera. Esta eliminatoria, que otorgará opciones a ambas entidades de permanecer o subir de división, también acontecerá en tres citas aunque con diferente orden. El primero de ellos se producirá en la cancha del conjunto de Segunda mientras que el segundo y el tercero -de precisarse- se decidirían en la pista de superior categoría.

La Copa del Rey, la Supercopa y la UEFA Champions League

Diciembre, concretamente del 18 al 20, fue elegido para dirimir la Final Four de la Copa de SM El Rey de la temporada 2019/20 (aplazada por el covid-19). El Barça, el Real Betis, el Industrias Santa Coloma y el Jaén Paraíso Interior pelearán por el título. Para la edición del presente ejercicio participarán todas escuadras de Primera, Segunda -salvo filiales- y los cuatro primeros de cada grupo de Segunda B. Los compromisos serán a partido único al igual que la Final Four prevista del 14 al 16 de mayo de 2021. En lo referido a la Supercopa de España, todavía se desconocen los equipos y cruces, pero sí se sabe que se dilucidará a partido único o en formato de final a cuatro el fin de semana del 8 y 9 de enero.

Más enrevesado parece el camino europeo. La próxima semana, del 9 al 11 de octubre en el Palau Blaugrana, pugnarán Barça, ElPozo Murcia Costa Cálida y los rusos KPRF y Tyumen por la UEFA Futsal Champions League 2019/20. De vencer blaugranas o charcuteros, uno de ellos acompañará al Movistar Inter en el transcurso de la 2020/21. Si por el contrario no obtienen este prestigioso trofeo, el Viña Albali Valdepeñas accedería al ser el actual subcampeón de Liga. La Final Four de 2021 se situaría en la semana del 19 de abril.

Batalla entre la RFEF y la LNFS

La Real Federación Española de Fútbol asumió el 16 de octubre de 2019 la organización de los campeonatos en el fútbol sala nacional. Luis Rubiales, presidente de la misma, se negó a negociar un convenio de coordinación junto a la Liga Nacional de Fútbol Sala, circunstancia que arrastra desde entonces un tortuoso entramado de difícil solución. Los derechos audiovisuales, la composición del calendario e, incluso, el parche de la manga en las camisetas de los equipos -se quiere que no aparezca el logotivo de la LNFS- son solo algunos de los caballos de batalla que propician una absoluta ruptura institucional.

Si este escenario no resultara ya de por sí poco alentador, el covid-19 añadió más leña al fuego. Los jugadores y jugadoras de fútbol sala advirtieron en un comunicado que no jugarían sin que existieran garantías de poder someterse a test semanales, una petición que desde agosto llevan exigiendo. Ni el protocolo del Consejo Superior de Deportes ni el estipulado por la RFEF obligan a efectuarlos de manera regular, un contratiempo relevante en los tiempos que corren.

Los rivales del Córdoba

La entidad blanquiverde deberá afrontar un complicado recorrido en su segundo año en Primera. El Córdoba, reforzado con garantías y dejando su particular impronta sobre el parquet, intentará olvidarse de los puestos de descenso para mirar hacia la octava plaza. Los recientemente proclamados campeones de Andalucía pretenden crecer hasta hacerse un nombre dentro del panorama español.

Movistar Inter

La era “post-Ricardinho” llegó al club madrileño. Los de Tino Pérez querrán nuevamente el título liguero y realizar un papel destacado a nivel europeo en una campaña de cambios. La marcha del mejor jugador del mundo ha intentado ser suplida con los fichajes de los cordobeses Cecilio (Levante) y Boyis (Barça) además de Lucas Tripodi (Ribera Navarra), Eric Martel y Dani Saldise (Osasuna Magna) y Fernando Drasler (Benfica). Tampoco estará Bebe en Torrejón de Ardoz, otro hombre natural de Córdoba que se marchó al Jimbee Cartagena.

Barça

La sombra de los de Andreu Plaza es alargada. La entidad blaugrana, uno de las más destacadas de la última década, plantará batalla para sumar su quinta liga. Pero también tienen el ambicioso objetivo de coronarse como campeones de Europa en una Final Four que se celebrará en el Palau. Las altas de Mique Feixas (Santa Coloma), André Coelho (Benfica), Ximbinha (Palma Futsal) y Matheus (Corinthians) otorgarán un plus a un vestuario del que salieron Roger, Rivillos, Arthur, Juanjo y el mencionado Boyis.

Viña Albali Valdepeñas

Los manchegos, sin lugar a dudas, fueron una de las gratas sorpresas de la 2019/20 y estuvieron muy cerca de vencer a Movistar Inter en la final por el título de Liga y al Barça en la de la Copa de España. David Ramos, nombrado como mejor entrenador de la campaña anterior, intentará mantener el nivel con los refuerzos de Xavi Cols y Catela (Palma Futsal), Sergio González (Ribera Navarra) y Matheus Preá (SK Ayat).

ElPozo Murcia Costa Cálida

No quiere perder el vagón de cabeza el conjunto murciano de Diego Giustozzi. Las llegadas de Juanjo (Barça), Rafa Santos (Nagoya Oceans) y el Cholo Salas (Meta Catania) son buena muestra de ello. La Copa del Rey de 2017 es el último gran éxito de la historia charcutera mientras que el título de Liga se resiste desde hace diez años, una situación que parece complicada hacer variar actualmente. El cordobés Andresito, Fede y Álex Yepes abandonaron un club que querrá dar la campanada en la Champions League de Barcelona para recuperar así parte de su leyenda.

Palma Futsal

El jerezano Antonio Vadillo comanda desde hace cuatro cursos el devenir competitivo de los baleares. La principal misión residirá en el crecimiento constante del club y pelear, si se puede, contra los grandes de España en las fases finales de los campeonatos. Marlon (Movistar Inter) y Fabio (Jaén Paraíso Interior) subirán el listón dentro de un vestuario donde Carlos Barrón, portero cordobés y capitán de la entidad, firmó su renovación hasta 2023. Además, la plantilla la componen otros dos naturales de Córdoba: Lolo Urbano y Rafa López.

CA Osasuna Magna Xota

Hasta siete caras nuevas tendrá Imanol Arregui en el proyecto de la 2020/21, una variación importante que encabezarán Wanderson (Ayat Futsal), Jonathan Linhares (Signo Prestito) o el ex blanquiverde César. El resultado de este ciclo que se presenta para los navarros dependerá en buena medida de cómo los arribados logren encajar en el sistema de juego, una aventura que ilusiona al experimentado míster en su vigésima campaña dentro de los banquillos de la máxima división española. La cruel manera de caer en el play off por el título liguero ante Valdepeñas (de un 4-0 a favor al 4-4) dejó como resultado las bajas de Rafa Usín, Araça, Dani Saldise, Eric Martel, Llamas y Mario Almagro.

Levante UD FS

Los granotas apostaron por el fútbol sala en 2013, una decisión que ha arrojado constantes alegrías para los de Orriols. Pese a que la premisa siempre pasa por mantener el puesto en Primera División, lo cierto es que nunca descartan convertirse en los tapados del campeonato. Desde el Osasuna Magna firmaron Araça y Rafa Usín que, junto a Fede (ElPozo), Rivillos y Roger (Barça) y Esteban (Fútbol Emotion Zaragoza) pretenderán hacer olvidar a Cecilio y Cuzzolino. La victoria frente al Barça en el play off por la consecución de la Liga, uno de los momentos más brillantes para los del joven Diego Ríos.

Jaén Paraíso Interior

El referente andaluz de los últimos años, el espejo donde mirarse los demás. El club jiennense iniciará la competición doméstica tras perder en la tanda de penaltis la Copa de Andalucía ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, los pupilos de Dani Rodríguez plantarán cara en una campaña con, a priori, una base consistente. Attos y Marcao (Jimbee Cartagena), Felipe Mancha (Feldi Eboli) y Mithyue (Zhuhai Ming Shi) figuran entre los recién llegados para fraguar, siempre paso a paso, un recorrido triunfal que recuerde a lo ya vivido en 2015 y 2018 con la Copa de España.

Jimbee Cartagena FS

Los cartageneros aparecen en muchas quinielas de las escuadras a considerar. No es para menos, ya que el trabajo de la dirección deportiva ha ido encaminado precisamente a subir el potencial de todo el bloque dirigido por Duda. Los cordobeses Bebe (Movistar Inter) y Andresito (ElPozo Murcia) coincidirán con su paisano Solano dentro de un equipo que también registró los fichajes de Luciano Avellino (Acqua e Sapone), Waltinho (Nagoya Oceans), Chemi (O Parrulo), Lucao (Vrijeme Makarska), Juan Emilio (Gazprom) y Dario Marinovic (FS Split Tommy). La clasificación para la Copa del Rey, primer paso en un recorrido esperanzador.

O Parrulo Ferrol

La permanencia es la ansiada meta ferrolana en este nuevo episodio como grupo de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pese a la ausencia de Alberto Saura -rumbo A Córdoba-, lo cierto es que los de Héctor Souto se caracterizan por su fortaleza en casa y el desparpajo a domicilio. Las buenas maneras de Isma y Adri, elegido como mejor ala de la pasada temporda, serán algunas de las armas reseñables de una escuadra que contará con las altas de Marc García (Real Betis), William (Foz Cataratas), Ique y Thalles (Jimbee Cartagena) y Víctor Espíndola (Elche).

Peñíscola Globeenergy FS

Los de la Comunidad Valenciana se quedaron en tierra de nadie hace unos meses. Los 26 puntos registrados hasta el parón liguero no les permitieron soñar con el octavo puesto, aunque tampoco sufrieron en demasía la tensión del descenso. Manolín tomó el relevo de Juanlu Alonso para afrontar la siguiente página de la historia azulina. Pero el cambio de técnico no fue lo único relevante que aconteció en verano. Walex (Giti Pasans), Agustín Plaza (Racing Club de Avellaneda), Rahali (O Parrulo), Igor (Came Dosson), David Señoret (Bisontes de Castellón), Luciano Gauna (Pinocho Futsal) y Bruno Gomes (APOEL Nicosia) engrosarán una fuerte escudra que ansía consolidarse.

Industrias Santa Coloma

La situación de los catalanes fue muy pareja a la que atravesaron otros clubs en Primera División. Javi Rodríguez instauró su juego sin fisuras para unos jugadores que cambiaron completamente sus prestaciones. De hecho, de pelear por no bajar centraron sus miras en las posiciones importantes de la tabla clasificatoria. La identidad, más de medio año después, no ha cambiado. Es más, han salido reforzados tras hacerse con los servicios de Álex Llamas (Osasuna Magna), Drahovsky (Jimbee Cartagena) y Mario Almagro (Real Betis). La eficacia en facetas sobre la pista serán vitales de cara a completar un exigente calendario.

Aspil-Jumpers Ribera Navarra

En Tudela pudieron respirar aliviados al acabar en marzo la competición. Los hombres de José Lucas Mena, en el mundillo conocido como Pato, peleaban frente a Córdoba, Zaragoza y Rubén Burela por no acabar en Segunda División. El paso al frente para este curso se ha centrado en la tarea ofensiva, aunque también se retocaron la portería y las piezas defensivas. Adrián Pereira (Zaragoza), Gabriel Vasques (Jimbee Cartagena), Pedro García y Javi Sena (Levante), Dani Martín (Jaén Paraíso Interior) y Pablo Ibarra y Terry (Valdepeñas) arman un interesante equipo que, en cualquier caso, no pierde de vista lo principal: salvarse.

Fútbol Emotion Zaragoza

Y si complejo fue el devenir en Navarra, peor todavía se pusieron las cosas para los aragoneses. Por ello, la directiva contactó con el preparador David Marín, profesional que atesora un palmarés encomiable tanto de jugador como de entrenador, para hacer “borrón y cuenta nueva”. El sufrimiento pasado debe quedar atrás y competir de tú a tú ante cualquier adversario. Eloy Rojas (Palma Futsal), Dian Luka (Sandro Abate), Ernani (Meta Catania), Ángel Gascón (Full Energía Zaragoza) y Jamur (Zhuhai Ming) tendrán la responsabilidad de conducir a los zaragozanos hacia un horizonte radicalmente opuesto al que pintaron antaño.

Pescados Rubén Burela

El orden clasificatorio lo cerraron los lucenses. La entidad, única en España que cuenta con sus planteles masculino y femenino en Primera, volverá a confiar su suerte a Juanma Marrube. El míster cumplirá así su cuarta temporada consecutiva en el club. Ya fue clave en el título de la categoría de plata y el ascenso posterior. Diego Quintela (Palma Futsal), David Pazos (Ribera Navarra), Javi Rodríguez (Levante UD) y Daniel Giasson (Córdoba Patrimonio de la Humanidad) integran un vestuario del que se marcharon Pope, Joselito, Pixote, Alexandre de los Santos, Amoedo y Luisma.

Real Betis Futsal

Los de las trece barras no son un cualquiera. El Betis, a pesar de ser un recién ascendido, cuenta con el respaldo de una sociedad muy interesada en la mejoría dentro de la pista. El ascenso se le escapó ante el Córdoba hace dos años, pero no perdonaron la nueva opción de militar en la élite. Nico Sarmiento (Palma Futsal), Bocao (Kaos Montova) y Bruno Chaguinha (Benfica) encajaron a la perfección en el ideal propuesto por Juanito Cupim. Sin embargo, varios casos por covid-19 mermaron la preparación física durante septiembre, un hecho que ensombreció la alegría generada tras el ascenso y condicionará los primeros duelos béticos.

BeSoccer UMA Antequera

El cuarto equipo andaluz que figurará en Primera División será el antequerano. La humildad y el trabajo serán las consignas dentro de un curso complejo. David Velasco (Virtus Rutigliano), Fernando Cobarro (Jimbee Cartagena) y Ramón Vargas (Noia Portus Apostoli) sí vestirán la elástica malacitanA, algo que el menciano Cala no podrá hacer. Manuel Luiggi Carrasco Moli conducirá la nave y aspirará a la salvación, un objetivo subrayado en rojo y que puede afrontarse si se compite como en la Copa de Andalucía.