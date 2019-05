La fantasía ha llegado al Giro. Las montañas habían tardado en aparecer pero, ¿quién se acordará de las tardes tediosas y de los sueños durante las siestas de los primeros días de competición? Para el recuerdo, en cambio, quedará la completa exhibición de Mikel Landa en cuanto las cimas han asomado por la ruta de la ronda italiana. Landa no estaba pero se le esperaba. Landa fallaba en las contrarrelojes, porque nunca será su terreno, pero miraba en el horizonte por si descubría un ascenso. Algún desaprensivo había eliminado las montañas del mapa de Italia. Pero Landa está, y bien que está, y bien de forma, y tantas y tantas cosas que ha demostrado en solo dos días, en las dos jornadas en las que la prueba ha recuperado la esencia, la brillantez y la magia que había olvidado los primeros días.

Landa ya es el octavo de la general. Ya está a 2.43 minutos de Primoz Roglic, segundo de la clasificación y el gran favorito. Y ha aparecido cuando realmente el Giro ha comenzado su verdadera batalla, tras 10 etapas de llanos desperdiciadas y dos jornadas de contrarreloj que Roglic había aprovechado al máximo para apuntarse un tanto ante sus contrincantes.

El ataque

Era la primera meta en altitud y a 7 kilómetros de la llegada, Landa atacó al resto de favoritos. No fue un demarraje seco al estilo de los que hacía Pedro Delgado hace 30 años, Marco Pantani hace 20 o Alberto Contador hace poco. Simplemente fue acelerando, sin que se notase mucho, pero sin que nadie pudiera seguirlo y, poco a poco ,se fue distanciando mientras Roglic y Nibali se vigilaban entre ellos, mientras 'Superman' López sucumbía por una avería y Simon Yates por unas piernas menos fieras que otras veces.

Fue un día extraordinario tácticamente para el Movistar, con Héctor Carretero y Andrey Amador lanzados por delante para que sirvieran de enlace a Landa, con José Joaquín Rojas cerca del ciclista alavés y con Richard Carapaz en la retaguardia por si fallaba su jefe de filas. Pero Landa no solo no falló sino que se presentó en la meta en tercera posición por detrás de Ilnur Zakarin y de Mikel Nieve, segundo, y quien en el último kilómetro y medio no puedo aguantar el ritmo del corredor ruso con quien iba escapado.

La declaración

"He atacado de lejos y he llegado fundido por culpa de la atitud. Pero estoy muy contento porque he sacado tiempo a todos y porque los he visto débiles y accesibles. Habrá que seguir atacando mientras las piernas aguanten", declaró Landa ante Eurosport tras acabar la etapa.

Hay territorio. Hay montaña suficiente para que la ofensiva de Landa, si prosigue otros días, logre la recompensa deseada. Roglic parece dispuesto a jugar a las cartas y a apostar por mantener las diferencias logradas en las contrarrelojes sabedor, también, que el último día, en Verona, tiene una 'crono' como aliada. Pero no se puede permitir que Landa le recorte tiempo en cada montaña. En solo dos días de cumbres el ciclista alavés ya le ha tomado 2.09 minutos.Este viernes, 1.41 minutos (1.37 en tiempo real y 4 segundos extras por la bonificación al cruzar la meta en tercera posición).

Goleada en la montaña

En dos días ha comenzado a golear cuando parecía que tenía el campeonato perdido. Hoy por hoy, ni Roglic, ni tampoco Nibali, tienen el Giro amarrado. Ni mucho menos. Pero sería un pecado gordísimo afirmar que Landa no tiene nada que hacer. Ha empezado a hablar. Y lo hecho a gritos. Que no guarde silencio hasta el final.