Keko: «Estrenarme como goleador en Primera era una espinita»

Sergio Rodríguez Jiménez Keko (Luque, 08/05/1992) está disputando su segunda temporada con la camiseta del Córdoba Patrimonio y lo hace en Primera. La semana pasada se estrenó como goleador en Primera y lo hizo con el tanto que le dio a su equipo los tres puntos ante O Parrulo Ferrol.

--¿Cómo ha transcurrido la semana?

--Muy bien, cada uno consciente de la dificultad que supone enfrentarse al FC Barcelona. Estamos muy motivados y concienciados.

--Aunque le costó arrancar, ha entrado en la dinámica de grupo.

--Tenemos un grupo increíble. Todos los jugadores estamos en una misma línea y tratamos de entrar en todas las convocatorias. Tenemos una confianza muy alta.

--Maca siempre recalca que hacer cada convocatoria es un drama.

--Sí. Somos 15 jugadores en plantilla y debe hacer tres descartes más un portero y estamos todos dando el máximo nivel.

--Cuando marcó el 3-2 ante O Parrulo, ¿fue un golpe anímico o un alivio?

--Ambos. Para mi fue un golpe de moral muy bueno, pero sobre todo para el equipo pues era muy necesario. Esos tres puntos los necesitábamos y conseguirlos de esa manera, en la recta final, fue un balón de oxígeno.

--Antes de marcar, erró dos ocasiones claras y se le pudo ver un grito de desesperación.

--Así es. El gol no fue la ocasión más clara, pero antes tuve dos que eran un gol claro. No entraron. Si no llego a marcar, hubiera pasado una mala noche.

--Maca ha recalcado que ustedes no tenían la presión que se transmitía desde el exterior por el hecho de haber perdido cuatro partidos.

--Tenemos muy claro que todos los partidos son difíciles, pero cuando solo llegan derrotas y había un partido importante, sí que es verdad que podíamos haber arañado algunos puntos más pero sí que había algo de presión aunque no se notara tanto. Queríamos sacar los tres puntos.

--¿En qué aspecto os ha insistido Maca durante la semana?

--Nos ha dicho que tengamos menos presión tras ganar a O Parrulo, pero eso debe ser un punto a favor para hacer un partido perfecto para plantarle cara al FC Barcelona. Sabemos que será complicado hacerle daño.

--Os dirá algo similar a lo que os dijo en el descanso de O Parrulo: ‘que os soltéis’.

--Sabemos que el FC Barcelona es el mejor equipo del mundo actualmente, pero en la pista somos cuatro contra cuatro y debemos confiar en nosotros mismos.

--Cuando subió a Primera, ¿cómo se imaginó enfrentarse a un grande como el Barcelona?

--Para mi es la primera vez porque los partidos ante Movistar Inter y ElPozo Murcia estuve en la grada y aunque animes al equipo, no es lo mismo. Va a ser mi primer partido de ensueño, que nunca te lo imaginas en Córdoba, con tu gente y ante uno de los mejores. Quiero aprovecharlo al máximo y ojalá vaya bien.

--¿Qué le supone jugar ante Ferrao?

--Lo hemos hablado nosotros durante la semana. Para mi es el jugador más en forma que hay actualmente. Yo no lo sufriré tanto como mis compañeros, pero debemos estar muy pendientes de él.

--¿Cree también que este es el momento para enfrentarse al FC Barcelona?

--Sí. Nunca es buen momento para enfrentarse al Barça, pero es verdad que entre las bajas que tiene –Sergio Lozano se incorpora ahora-, que pronto jugarán la ronda élite de la Champions quizás podamos aprovechar eso. Aun así, será difícil. Debemos ir a una, tener el respeto que se merece pero ante nuestra incansable afición debemos dar el máximo.

--Otro lleno en Vista Alegre. ¿Cómo lo vive?

--Ya no me sorprende. Desde la temporada pasada, cada partido iba a más, el play-off fue inolvidable y la afición está respondiendo desde el primer partido. Contra O Parrulo fue un jugador más y eso nos motivará más para dejarlo todo en la pista.

--En el Barça hay un cordobés como es Boyis. ¿Ha podido hablar con él durante la semana?

--Sí. Tengo mucho trato con él porque es de un pueblo cercano al mío puesto que yo soy de Luque y el de Doña Mencía y lo llevo conociendo de siempre. Tenemos algunas cosas prometidas y me va a encantar enfrentarme a él, verlo con la camiseta del Barça y en Córdoba. Será algo especial.

--¿Le ha comentado si puede meter la pierna más flojita o que sea más permisivo?

--(Entre risas). Llevo enfrentándome muchos años a él y eso de meter la pierna flojo no lo entra en su vocabulario. Es muy competitivo y todas veces que he jugado contra él he acabado con moratones, pero le aprecio mucho.

--¿Ha podido hablar con familiares o amigos de Luque?

--A parte de familia y amigos que tenían sus abonos, yo he intentado copar todo el margen de entradas del que disponía. Tampoco era mucho, pero con lo pequeño que es Luque están encima de mi y es digno de agradecer.

--¿Se ha imaginado Vista Alegre este sábado a las 13.00?

--Contra Inter y ElPozo lo viví ya desde la grada y pase lo que pase, el público estará con nosotros y debemos estar siempre dentro del marcador. Ellos estarán con nosotros sí o sí y nos empujarán para mantenernos en todo momento dentro del partido.

--Ya ha marcado en Primera, ¿cómo se ve a partir de ahora?

--Era una espina que tenía clavada. Cuando te la quitas, ya compites mejor. No es que estuviera nervioso, pero siempre trato de ayudar al equipo, estar al máximo nivel y ser yo mismo, que es lo que me pide el míster.