Keko: «En casa debemos dar ese plus de competitividad»

Sergio Rodríguez Keko (Luque, 1992) es el máximo goleador del Córdoba CF Futsal en su prmera temporada con el conjunto cordobés. Más allá de sus números, el pívot asume su rol dentro del equipo para contribuir al objetivo del play-off.

--¿Cómo está llevando su primera temporada?

--Muy bien, es mi segundo año en Segunda, aunque fue en Italia, pero estoy muy contento de jugar con gente con la que he coincidido y además en una categoría tan exigente como la Segunda.

--En su primera temporada en el Córdoba CF Futsal es el máximo goleador de la temporada. ¿Se lo esperaba cuando firmó por el club?

--La verdad es que no. No me esperaba tan buenos números a estas alturas de temporada. Me satisface que mis 16 goles hayan contribuido a sumar puntos.

--Restan seis partidos para la temporada regular y tienen una renta de cinco puntos sobre sus perseguidores por el play-off. ¿Cómo lo está viviendo el club en todos sus estamentos?

--Tenemos esperanzas de alcanzar esas semifinales del play-off. Hemos obtenido una cómoda ventaja de cinco puntos en estas últimas dos jornadas, sobre todo tras ganar en Castellón, y debemos hacernos la idea de que de esos seis partidos, cuatro los tenemos en casa y debemos guardar ese colchón, pese a jugar con gente de arriba.

--Mañana (por hoy) juegan ante el colista, el Tenerife, pero cada partido es una historia en esta categoría.

--Exacto. Cada duelo tiene una historia totalmente distinta. Ya sea contra un equipo de arriba o de la parte baja, todos compiten al máximo. El Tenerife, aunque esté descendido, han puesto complicadas las cosas a numerosos equipos. Debemos competir al máximo sin mirar sus puntos en la clasificación.

--Los dos siguiente partidos en Vista Alegre reciben a los dos primeros clasificados.

--Son dos duelos importantes en los que se nos va a exigir mucho. Aunque jugamos en casa y debemos dar ese plus de competitividad.

--A diferencia de otras campañas, hay cuatro equipos por encima del resto.

--Sí. Real Betis, Burela, Manzanares y Mengíbar han demostrado un nivel superior al resto. El play-off está casi decidido, a falta de esa última plaza en la que esperamos estar nosotros al término de la fase regular. Recibimos a los dos primeros en casa mientras que viajamos a Manzanares. Tres partidos en los que debemos dar el máximo dado lo que nos estamos jugando: el deseo del play-off.

--Han demostrado plantarle cara a esos equipos.

--A Manzanares le ganamos por 5-0. Después en la salida a Burela perdimos por un gol y a última hora y en el choque ante el Betis el resultado fue más abultado por cómo se dio el partido. Competimos en todos ellos y jugando como nosotros sabemos, podemos conseguir puntos.

--¿Ha hablado con sus compañeros del último partido de la temporada pasada ante la UMA Antequera?

--Sí. Aquel día estuve en la grada ya que regresé de Italia. Fue un partido con todo a favor, ante tu gente, con un pabellón a reventar, pero los nervios les jugaron una mala pasada y no pudieron dar ese gran paso. Por ello, esperamos esta temporada desquitarnos de ese mal sabor de boca. Nos encontramos bien, sobre todo en casa. Por ello, intentaremos cerrar el objetivo cuando antes.

--Ese play-off sería un espaldarazo definitivo para el fútbol sala cordobés.

--Creo que sí. A primeros de la temporada no teníamos en mente ese play-off. Hemos ido paso a paso, partido a partido para tratar de llegar a la situación en la que nos encontramos. Córdoba es una ciudad de fútbol sala y se merece ese play-off.

--La victoria por 0-5 al Bisontes Castellón supuso un bálsamo de aire fresco tras los resultados negativos de las últimas jornadas.

--Quedan aún 18 puntos en juego, pero es verdad que ganar al Bisontes supuso un golpe de moral para nosotros. Tras un empate en casa y las dos últimas salidas con derrotas, ganar era clave para nosotros. Y lo conseguimos de manera contundente. Algo importante para afrontar esta intensa recta final de temporada.

--¿Cómo han afrontado esta semana el duelo ante el Tenerife y el tramo final de la liga regular?

--Muy bien. Tenemos muchas ganas de jugar, ganar y conseguir los tres puntos para no pensar en las matemáticas ni en los partidos de otros rivales directos. Debemos pensar en nosotros mismos y conforme vayan pasando los días veremos nuestra situación en la tabla. No queremos pensar más allá del partido que nos toca afrontar cada sábado. Como diría Simeone, partido a partido.

--¿Qué ambiente espera en Vista Alegre en los cuatro últimos partidos que deben jugar allí?

--El mismo que se ha dado durante toda la temporada. Me ha sorprendido desde el primer día y me agrada bastante. No me extraña porque Córdoba ha sido una ciudad de fútbol sala, pero aún así la afición se supera cada semana. Estamos agradecidos y esperamos que den ese último empuje en lo que resta de temporada. Estamos muy agradecidos por ello y esperamos recompensarles con el deseo del play-off.

--En su entorno más cercano, ¿qué le comentan de esos 16 goles anotados?

--No me gusta que me destaquen mis números. Sé que con trabajo y esfuerzo los resultados llegan y contento de que pueda contribuir a las victorias de mi equipo.