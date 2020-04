Julia Figueroa: "Espero tener otra oportunidad en Tokio

La judoca española Julia Figueroa, que en los pasados Juegos Olímpicos de Río de 2016 cayó eliminada en primera ronda señaló en una entrevista concedida al proyecto FER, en el que está integrada, que espera tener la oportunidad de poder competir en la cita olímpica del próximo año en Tokio y resarcirse.

“Fue una decepción, desde luego, pero de verdad, no me traumatizó especialmente. Es obvio que un evento olímpico tiene un simbolismo y una repercusión singulares; pero, en el fondo, es una competición más. Es decir, puedes caer en la primera ronda, lo que me ocurrió a mí. Lo asumí con naturalidad y sin obsesiones. Espero tener otra oportunidad dentro de un año en Tokio”, comentó la judoca cordobesa afincada en Valencia.

A la espera

Al igual que otros muchos deportistas, Julia Figueroa está pendiente tras el parón competitivo provocado por la COVID-19. Si esta crisis no se hubiera desencadenado, a mitad de junio se iban a conocer todos los judokas que habían conseguido el pasaporte olímpico. Con independencia de las decisiones que se adopten y de los plazos que se establezcan, Julia está lidiando una gran batalla con la madrileña Laura Martínez para ser la representante española en la categoría de menos de 48 kg.

En la actualidad, Julia disfruta de una ligera ventaja en la carrera hacia Tokio, pero las alternativas entre ambas son constantes. En 2020, antes de la situación generada por el coronavirus, aún pudo conseguir un gran resultado: medalla de bronce en el Grand Slam de Düsseldorf. Además, el pasado año, logró el oro en el Grand Prix de Marrakech, tres platas (en los Grand Slam de Ekaterimburgo, de Bakú y de Osaka) y tres bronces (en el Campeonato de Europa, en el Grand Prix de Perth y en el Grand Prix de Budapest).

Julia se entrena bajo la supervisión de dos símbolos del judo valenciano y español durante los últimos años, Laura Gómez y Sugoi Uriarte, componentes del Proyecto FER como ReFERentes.

“Desde luego, es una suerte contar con su experiencia y asesoramiento pero, sobre todo, ha sido una ventaja el haber coincidido con ellos como competidores en el anterior ciclo olímpico, el que confluyó en Río 2016. Nos conocemos perfectamente, en las buenas y en las malas, y tenemos una idea muy parecida de cómo plantear los combates y las competiciones, lo cual me proporciona mucha seguridad”, confesó.