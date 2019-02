Los Juegos Municipales comenzarán el próximo viernes

Los Juegos Deportivos Municipales de Córdoba comenzarán definitivamente el próximo viernes tras aprobarse su inicio en el Consejo Rector del Imdeco y firmar esta entidad los contratos respectivos con las federaciones de baloncesto, balonmano, fútbol (fútbol sala), voleibol y tenis. La mayor apuesta por el deporte base del Imdeco de cada temporada se pondrá en marcha tres meses y seis días más tarde (99 días) con respecto a la fecha de inicio de la campaña anterior, ya que tendrían que haberse jugado los primeros partidos el 16 de noviembre. Hacía más de 20 años que no empezaban más tarde, un retraso que hasta le ha costado el puesto al gerente, Pedro Luque. Los continuos reparos puestos por Intervención del Ayuntamiento han provocado que den comienzo tan tarde. El Imdeco incluso ha pedido disculpas por este retraso.

Serán los cuatro deportes colectivos los que arrancarán el próximo fin de semana, por lo que ya podrán practicar su modalidad favorita 6.000 de los 8.000 deportistas inscritos, 2.640 en fútbol sala, 1.950 en baloncesto, 1.164 en voleibol y 286 en balonmano. Los Juegos Municipales se desarrollarán en trece deportes, uno menos que la pasada temporada, ya que no habrá pádel, debido a que el nuevo delegado provincial, Octavio Mengual, no ha querido gestionar una competición en la que no pueden participar deportistas federados, por lo que ausencia de este deporte es por un motivo diferente al retraso en el inicio de los Juegos. Ajedrez, atletismo, bádminton, gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo y tenis de mesa serán los otros deportes que se desarrollarán hasta el próximo mes de mayo.

Pablo Lozano (fútbol sala), Rafa Vargas (voleibol), Antonio Rabasco (tenis), Nacho del Castillo (balonmano) y Antonio de Torres (baloncesto) firmaron con el Imdeco los primeros contratos de las federaciones con el Imdeco.