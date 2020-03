La judoca Julia Figueroa se queda en Valencia sin entrenar

La judoca Julia Figueroa se encuentra en estos días en Valencia pasando la crisis del coronavirus. La cordobesa sigue en la ciudad en la que entrena habitualmente intentando mantenerse en forma, pues aunque tiene encarrilada la clasificación olímpica, todavía no la tiene confirmada.

La Federación Internacional ha aplazado todas las competiciones hasta el 10 de mayo, por lo que no podrá ir al grand slam de Bakú, previsto para el 8 de mayo. También fue aplazado el grand slam de Ekaterinburgo, aunque a esa competición no tenía previsto ir la selección nacional, y el Europeo. Sus próximas competiciones no aplazadas son el grand slam de Budapest (12 de mayo) y el Masters de Doha (28 de mayo). Además, la fase de clasificación olímpica ha sido ampliada del 31 de mayo al 30 de junio.

Todo cerrado en Valencia

Figueroa reconoce que “está todo cerrado. Los judocas que tenemos pendiente la clasificación olímpica contamos con un estudio privado que solo abre para nosotros para entrenar con nuestro preparador físico, pero nada más”.

“La clasificación olímpica se ha retrasado al 30 de junio pero desconozco cuando voy a empezar, ni a entrenar, ni a competir otra vez”.