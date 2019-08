José García Román: "La plantilla está cerrada al 99%"

Tras empezar ayer con los entrenamientos, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha presentado en el día de hoy a sus dos primeras incorporaciones: el ala-pívot Zequi y el pivot Cristian Cárdenas. Zequi se mostró "muy orgulloso de defender a esta familia y a los colores del Córdoba. Por otro lado, Cárdenas afirma tener una "ilusión tremenda por competir a este nivel, con este equipo y con esta masa social". También habló José García Román, presidente de la entidad, que reconoció que "la plantilla está cerrada al 99%. Estos serán los jugadores que van a jugar durante este inicio de temporada. Siempre queda el mercado de diciembre para solucionar alguna carencia".

Zequi también habló sobre la masa social que arrastra el club blanquiverde. "Con 2.000 abonados, cada partido es una fiesta. Córdoba se lo merece. Esperemos que la afición ayude a sumar, conseguir victorias y lograr nuestro objetivo, que es la permanencia". Pese a que el Córdoba se enfrentará contra los equipos punteros de la división nada más comenzar la campaña, el ala-pívot también le ve cosas positivas. "Te quitas los pesos pesados del tirón, de una sola toma. Los partidos de nuestra liga son al final, que es donde nos lo jugamos todo" apuntó el gaditano. Por último, también habló sobre su experiencia previa en Primera División, con el Santiago Futsal. "Es una categoría muy exigente. Cualquier equipo te puede ganar en su casa, ya que cada partido es una final. La bola rueda muy rápido, pero hay que trabajar duro para lograr el objetivo", finalizó.

El presidente del Córdoba Futsal, José García Román, entre Cristian Cárdenas (i) y Zequi. CÓRDOBA FUTSAL

Tras Zequi, le tocó el turno a Cristian Cárdenas. El pívot ilicitano también habló sobre la categoría, y reconoció que "tenemos que trabajar, trabajar y más trabajar. Hay que tener humildad y tener siempre nuestro objetivo de la permanencia claro. No hay que adquirir el rol de equipo recién ascendido, sino que hay que competir de tú a tú con cualquier equipo.

Por último, también habló José García Román, presidente de la entidad. Después de que Maca, técnico del equipo, afirmase ayer que "si apareciese algún mirlo blanco a final del mercado, me gustaría que fuese un pívot", el máximo dirigente de la entidad ha reconocido que "la plantilla es´ta cerrada al 99%. Tenemos jugadores muy válidos para afrontar el principio de temporada, y siempre podemos recurrir al mercado de diciembre si hubiese alguna carencia". Sin embargo, al igual que dijo Maca ayer, "si se nos pone a tiro cualquier jugador de primer nivel al precio que nosotros pagamos, pues no le vamos a decir que no. Aún así, la plantilla está cerrada al 99%" concluyó.

García Román también se pronunció sobre el conflicto existente entorno al fútbol sala y los derechos de televisión. El presidente reconoció que "en la asamblea de la Liga Nacional de Fútbol Sala se habló bastante sobre el tema" y que "el día 8 nos ha citado la Federación también para tratar este tema". "Será cuestión de escuchar a todas las partes. Es un tema económico lo que mueve a unos y otros", reconoció, a la vez que reivindicó la necesidad de "la existencia de una asociación de clubs de la LNFS".