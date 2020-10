Josan: "Hay que seguir con el traje de guerrero"

Sin sentimentalismos y con el pragmatismo por bandera. Josan González aprieta las tuercas en las últimas sesiones antes de un encuentro de especial dificultad para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que visitará (sábado, 16:00, LaLiga Sports TV) al Jimbee Cartagena. "Es un equipo repleto de talento, con jugadores que individualmente hacen la diferencia", advierte el técnico pontanés, quien piropea a su homólogo en el adversario: Duda. "Es uno de los mejores entrenadores, si no el mejor de la Primera División, con un gran trabajo detrás", dice sobre el brasileño, que estuvo 17 años enrolado en ElPozo Murcia.

En plena inercia positiva, con cuatro jornadas enlazadas sin perder y el incentivo moral de ver cómo uno de los suyos alcanza la internacionalidad -el pívot Alberto Saura entró en la lista para el amistoso frente a Brasil-, el Córdoba aborda un partido que, a juicio de Josan, "será muy complicado". "Tenemos que intentar ir a pocos goles, porque ellos tienen mucha llegada y pegada, pero nosotros también tenemos nuestras armas y nuestras formas de hacerle daño", explica. Y deja clara la misión: "Iremos a por la victoria en Cartagena".

La receta para opositar al triunfo no es distinta a la empleada en las citas anteriores. "El día que no compitamos no vamos a tener opciones contra nadie. Es importante ese traje de guerrero tenerlo ante todos los rivales y esté quien esté en la pista". Aunque en la cancha, y como enemigos en esta ocasión, estén tres amigos. "Es un gusto coincidir con gente de la tierra", confiesa a propósito de la presencia en el Cartagena de Andresito, Bebe y Solano. "Yo he estado con Andrés y Bebe en ElPozo y con Solano en las selecciones territoriales", relata Josan, aunque subraya que esa condición no altera la esencia del juego. "Tengo con ellos mucha afinidad, pero en la pista no hay amigos y cada uno tirará para lo suyo", zanja.

A su tierra regresará el murciano Alberto Saura con el rango de internacional. "Es un espaldarazo para el club, para el jugador y para toda la plantilla", dice Josan, quien interpreta la llamada de Fede Vidal al jugador del Córdoba -el primer internacional en la historia de la entidad- como un éxito colectivo. "Tengo muy claro que Alberto lleva mucho tiempo trabajando, pero ha tenido que venir a Córdoba para encontrarse con un grupo de gente que ha llevado hasta la excelencia ese nivel que tiene como pívot de referencia", resume.