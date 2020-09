Josan González: "Nos van a tener más respeto"

La cercanía de la competición hace que le hierva la sangre. Tiene a punto todo lo que está bajo su control y asume las incertidumbres permanentes que provoca la pandemia del covid-19 porque no le queda otra. «Las cosas hay que tomarlas como vienen», afirma con una mezcla de resignación y rabia. Hay expectación por ver qué puede dar de sí el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad cuando la batalla sea con fuego real en la Primera División. José Antonio González (Puente Genil, 1980) confía en un grupo cuyo potencial aún promete un nivel superior. Así lo entiende su entrenador, que enfoca con la idea clara y la mirada larga una temporada cargada de incógnitas y nuevas exigencias.

- Al Córdoba lo miran ahora de otra manera. El año pasado era un curioso grupo de cordobeses que ascendió contra pronóstico tras quedar séptimo. Un equipo simpático, casi una anomalía. Ya no es así.

- Curiosamente había una estadística en Segunda que decía que el séptimo solía ser el que ascendía. Eso sucedió durante varios años consecutivos y cuando el Córdoba se quedó séptimo fue una señal importante. Después de comprobar los partidos de la pretemporada y el rendimiento de los refuerzos que han llegado, creo que nos van a tener más respeto. El año pasado, pues éramos un equipo recién ascendido con todo lo que eso conlleva. Lo normal es que te vean como un equipo ascensor. Con un mérito terrible lograron mantener la categoría, sobre todo por una primera vuelta fabulosa. Este año nos toca, además de rendir en la competición, justificar que ya no es una sorpresa.

- Las actuaciones en la pretemporada ante equipos de rango y, principalmente, el título de campeones de la Copa de Andalucía han dado peso a la marca.

- El tema de los resultados de pretemporada no es tan importante como el proceso que se lleva a cabo. Creo que hay que valorar el camino. Es un equipo que se está cocinando a fuego lento, en el que estamos trabajando sobre unas raíces que ya existían de anterior entrenador. Desde ahí queremos seguir creciendo. El título de Copa ha sido muy importante a nivel de club, pero yo, automáticamente, nada más terminar el partido, di a entender que ese capítulo se cierra. Tenemos que estar todos centrados en la liga, que es lo que nos da la vida.

- Pero siempre es mejor ensayar ganando. Las victorias refuerzan el mensaje y dan seguridad en lo que se está haciendo, aunque sean en pretemporada.

- Es fundamental que el crecimiento del equipo sea acumulativo y obviamente cuando ganas te refuerza más en las cosas que estás haciendo y en tener más credibilidad con respecto a los jugadores.Vamos progresando en ese aprendizaje y estamos cometiendo cada vez menos errores. Tenemos entrenador nuevo y bastantes fichajes, por lo que hay terreno por delante para ir puliendo detalles y haciéndonos más fuertes como equipo. Entiendo que estamos en el camino correcto.

- ¿En qué cambia este Córdoba suyo con respecto al de la campaña del estreno en Primera?

- Tiene una identidad propia que es la lucha, la entrega, el nunca rendirse… Eso está ahí y jamás se debe perder. Nosotros vamos a tratar de darle algo más de profundidad con los dos pivotes, ya que Shimizu vino el año pasado pero prácticamente no pudo participar. Saura también nos va a dar mucho en ese aspecto. El otro día no lo tuvimos y entonces Pedro tomó un poco el relevo, y también David Boyos. Vamos a tratar de ser más profundos, más verticales, aprovechando también las jugadas de uno contra uno con los jugadores habilidosos que tenemos como Jesulito, Zequi, Pablo Del Moral… Todos tienen herramientas para desbordar. Queremos un equipo que dentro de un modelo cerrado sea atrevido. Los chavales deben hacer dentro de la pista lo que más les gusta, que es atacar. Y todo eso siendo un equipo ordenado en defensa, como a mí me gusta.

- Han reclutado jugadores con personalidad, creativos.

- Era muy importante tener ese perfil de jugadores. Y además de todo eso hay una cosa muy importante: todos están muy identificados con el proyecto. Hay una piña muy buena de jugadores. En este tipo de circunstancias puede haber gente que venga un poco más de vuelta, menos implicada. Eso ocurre mucho en el mundo del fútbol. Pero puedo decir que aquí todos los chavales que han venido, tengan 30 años o 20, tienen unas ganas terribles.

- Tiene la ventaja de conocerles. Prácticamente les entrenó a todos en algún momento de su carrera.

- Sí, los conozco a todos. A Alfonso quizá a nivel personal un poco menos, pero era clarísimamente el portero que queríamos tener. Lo que más me sorprende de todos es que tienen un techo por alcanzar. Vamos a tratar de ayudarles para llevarlos al máximo nivel que puedan dar, tanto técnica como tácticamente. El Córdoba tiene que ofrecer a la gente la posibilidad de mejorar y crecer deportivamente. Que sepan que aquí no se van a quedar estancados.

-El proyecto es muy seductor. Hay una expectación grande por lo que Córdoba puede llegar a ser dentro del mapa del fútbol sala profesional.

- Yo cuando vine a la presentación detecté esa sensación. Vino gente, muchos medios de comunicación… La ciudad y la provincia están volcados. La verdad es que Córdoba es una ciudad espectacular para vivir, muy bien comunicada. Creo que lo tiene todo para asentarse como una plaza importante en la Primera División y con un proyecto ambicioso a corto o medio plazo.

- Aguardan partidos sin público o con cupos reducidos. Para un equipo habituado a jugar con su pabellón abarrotado...

- Esperemos que esto pueda cambiar pronto a mejor, pero hay que afrontar las cosas como vienen. Hay que meterles a los jugadores en la cabeza que aunque nuestros aficionados no estén ahí, nos están apoyando. No será igual que cuando hay tres mil aquí dentro, pero seguro que de una forma o de otra los vamos a sentir. Estoy seguro de que notaremos su aliento, como se pudo comprobar el día que vino el Valdepeñas. Los pocos que pudieron asistir tuvieron un comportamiento fantástico.

- La afición siente al equipo muy suyo.

- La política de José (García Román) es muy acertada. De hecho, él mismo me dijo esta pretemporada: ‘Josan, como mínimo debe haber siempre seis o siete cordobeses en la plantilla’. Su norma va a ser esa. O los sacamos de aquí, o nos traemos a algunos de los que están fuera.

- Eso es más complicado. Se trata de competir económicamente en un entorno difícil.

- Poco a poco. No es solo una oferta de dinero. Muchos de los que han venido aquí y han visto el Palacio de Deportes Vista Alegre totalmente lleno de público se han emocionado. Cualquiera de la provincia que viene aquí, que ve este ambiente, que escucha ese himno... Seguramente podamos luchar por tener a alguno de esos cordobeses en la próxima temporada.

- Y también habrá que lidiar con una consecuencia del éxito: los que destaquen podrían marcharse.

- Eso no es malo, es algo que está ahí. Si somos un club trampolín, pues también muchos jugadores de calidad van a querer venir para proyectarse y crecer. También hay una cosa importante: no queremos hacer fichajes de año a año, queremos tener un bloque para trabajar. No se pueden hacer muchos fichajes cada temporada. Tenemos gente con dos años de contrato y la esencia de los cordobeses, que no creo que se marchen. Con eso vamos a trabajar.

- ¿Cómo ve esta extraña Liga?

- Está claro que hay siete u ocho equipos que están más lejos. También hay una división entre el Barça y todos los demás, algo que sucede ya en muchos deportes de sala en los que no está el Real Madrid. Tienen un presupuesto muy superior. Luego están ElPozo, Inter Movistar, Palma Futsal y Xota, aunque éste parece que ha bajado un poco pero que al final va a estar ahí. El Jaén hay que tenerlo en cuenta y el Cartagena ha hecho un equipazo. En una liga tan rara, con tantos equipos, puede haber cuatro o cinco que se queden pronto en una tierra de nadie y ni aspiren a jugar play off ni tengan problemas por bajar. Nosotros vamos a ir a competir con todo el mundo y a ver hasta dónde somos capaces de llegar. En esta primera temporada mía ojalá estemos como mínimo en esa zona media. El tema es crecer cada vez más como equipo sin tener que mirar abajo. Eso sería fenomenal.

- Después de una etapa en ElPozo afronta un desafío en el club de su tierra, Córdoba. ¿Qué objetivo se marca en lo personal?

- Seguir disfrutando del camino. Cada día se aprende algo nuevo. Los títulos se quedan ahí, se llenan de polvo, pero la satisfacción del trabajo bien hecho es lo que realmente te llena. Yo aspiro a ser feliz con mi trabajo.

- ¿Qué le gustaría que dijeran de este Córdoba Futsal?

- Me gustaría que dijeran que es un equipo que está lleno de los valores que deben tener los deportistas: sacrificio, esfuerzo, constancia, exigencia... Que fuese un equipo lleno de valores. Nos encontraremos con equipos que van a ser mejores que nosotros, pero quiero que siempre vean en nosotros a un equipo con mentalidad ganadora.