Jordi Muñoz-Abreu gana el Open de La Rambla

El tenista hispano venezolano Jordi Muñoz-Abreu se ha hecho con el título de Campeón del VIII Open de Tenis “Ciudad de La Rambla” en la modalidad de Absoluto y en Dobles junto a David Pérez Sanz.

En categoría Absoluto el Open 1500 de La Rambla ha sido con todo merecimiento para Jordi Muñoz-Abreu al imponerse en la gran final a Ricardo Villacorta 6-3/6-2 en una hora y media de partido bajo el sol abrasador de La Rambla, la sartén de Andalucía, la temperatura rondaba los 34 grados a las 11 de la mañana, para llegar casi a los 37 al finalizar el partido.

El partido solo tuvo un dominador que ha sido Jordi , empezó con un poco de tanteo por ambos tenistas que dominaban su saque , si bien al inicio Richy dispuso de varias bolas de break en el primero y tercer juego sin aprovecharlas , cosa que sí hizo Muñoz-Abreu para quebrar el saque de Richy en la primera oportunidad que tuvo y adelantarse en el marcador 4-2, a renglón seguido fue Richy el que aprovechaba su oportunidad para hacer contra break y recuperar el marcador 4-3 y saque , situación que no aprovecho para igualar el marcador , ya que cometió varios errores no forzados y dejo en bandeja a Muñoz-Abreu bola de break que aprovecho para ponerse 5-3 y a continuación con saque en blanco anotarse el primer set 6-3. Así acababa un primer set en el que se veía más fresco tanto de piernas como de ideas a Muñoz-Abreu y Richy trataba de mantenerse en el partido con sus potentes saques y sus ataques con la derecha y revés plano, pero no tuvo mucho acierto con el saque de ahí la ventaja en el primer set de Jordi.

El segundo set comenzó conservando ambos jugadores sus respectivos saques hasta el 2-2, momento que aprovechaba Muñoz-Abreu para quebrar el saque a Richy y adelantarse 3-2 y a continuación conservar su saque no sin apuros, pero en el momento clave de bola de break para Richy volvía Muñoz-Abreu a mostrarse sólido y resolutivo con subidas a la red que Richy no conseguía salvar y fruto de ello confirmaba break y se adelantaba 4-2. Momento delicado para Richy, él lo sabía y Jordi también, nos avisaba Quino Muñoz desde la grada que si no reaccionaba Richy podía caer un segundo break que resultaría definitivo, dicho y hecho, Quino adivino y leyó perfectamente el partido y lo que iba a pasar como buen entrenador que es ahora y se confirmaba la rotura de saque a Richy y Jordi disponía de 5-2 y saque para llevarse el ansiado título rambleño. Sería el último turno de saque ya que con tres latigazos se puso 40-0 aunque Richy reacciono como lo campeón que es resistiéndose hasta el final, pero el último punto genial el saque y la ejecución de los siguientes golpes de derecha y revés para poner la bola lejos del alcance de Richy y acabar el segundo set 6-2.

Una final vibrante, con dos grandes jugadores, pero donde el actual Nº 1 del ránking IBP se mostró superior a Villacorta hoy, y al resto de jugadores durante el torneo, lo que le ha hecho justo vencedor como declaro Villacorta en la entrega de trofeos al felicitar a Jordi.

Jordi Muñoz- Abreu, al que no solo hay que felicitar por su título individual, sino que en Dobles haciendo pareja con David Pérez Sanz ganaron en la Final a la pareja Sergio Gutiérrez Ferrol- Carlos García Villanueva 7-5/6-4, venciendo también con rotundidad y demostrando que eran los favoritos al triunfo con razón. Nada pudieron hacer Gutiérrez-Villanueva, ya que no dispusieron apenas de bolas de break, cosa que si aprovecharon los campeones. Un partido con mucho ritmo, donde se vieron muchos puntos de volea en la red, con unos reflejos impresionantes lo que gusto mucho al público rambleño que abarrotaba las gradas y que aplaudieron con efusividad cada acción que se desarrollaba.

En definitiva, una semana de altísimo tenis en La Rambla, con un público que ha llenado cada día las gradas lo que ha provocado que se haya hecho colecta de una gran cantidad de alimentos gracia a la Fundación María de Villota- Ibp Solidario, se han recogido más de 600 kg de alimentos que se entregaron a la Obra Social de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de La Rambla.