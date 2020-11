Jesulito, un jornalero en el Córdoba Patrimonio

Jesulito es un jornalero del fútbol sala. El ala del Córdoba Patrimonio Jesús Antonio Solano Otero, conocido deportivamente como Jesulito, lleva desde los 17 años (y ya tiene 30) viviendo exclusivamente del fútbol sala. Un auténtico profesional que se siente, según reconoce, «muy identificado» con los valores del club presidido por José García Román.

Porque el jugador gaditano entiende que el Córdoba Patrimonio es «un club humilde» y lo compara con su propia familia. Su padre le enseñó los valores del trabajo duro, el sacrificio y una misión colectiva. La de arropar a los suyos y de pedir el apoyo cuando lo necesite. Por eso Jesulito se siente tan orgulloso de narrar la obra social que realiza el club con las entidades de la ciudad que lo necesitan como de explicar que su padre, «cristalero toda su vida», es su ejemplo a seguir.

«Todos tenemos que arrimar el hombro, es el pan de cada día de muchas familias andaluzas», explica un jugador que llegó este verano procedente de la liga italiana y que muy pronto se ha ganado el cariño de la afición. «Tienes que buscarte la vida, yo siempre he ido donde ha estado el trabajo», explica Jesulito, muy contento de que uno de sus hijos se emocione y «grite como el que más» cuando ve a su padre saltar al parquet de Vista Alegre.

Tras varios años jugando en Italia el gaditano regresó a España y lo hizo para quedarse. Reconoce que, tras volver del país transalpino, «estar en mi Andalucía con gente más cercana me hace sentirme un poco como en casa». De hecho, considera que su primera temporada en el Córdoba Patrimonio y en la capital califal es «un sueño» para él y para su familia.

Porque Jesulito nombra de forma reiterada a su mujer -le acompaña en cada aventura deportiva desde que empezaron su relación hace 13 años y se fueron a vivir a Pamplona-, a sus padres, sus hijos… Todos son pequeños retazos de una vida que, al igual que en cada partido con el cuadro blanquiverde, solo sabe vivir de acuerdo a la máxima de hacerlo en compañía, solidariamente.

«A ilusión no me gana nadie», explica, antes de indicar que el Córdoba Patrimonio está «creciendo a pasos agigantados». Un crecimiento «constante» que no solo se circunscribe al ámbito deportivo, cree Jesulito. Se centra en la máxima cholista del «partido a partido» pero no se cierra a objetivos mayores que la permanencia. «Podemos soñar, pero primero hay que atar la permanencia». No quiere que el club se «ponga metas» pero tampoco que pese el conformismo. «Siempre se lo digo a mis compañeros, juntos podemos», explica.

Identificado con el club

En Córdoba no solo se ha encontrado a un club de fútbol sala en plena expansión, sino también a una entidad que cada año gana más adeptos. Jesulito cree que «el deporte que más se sigue ahora mismo en Córdoba es el fútbol sala». Y lo entiende, ya que «vienen a Vista Alegre los mejores equipos del mundo» y la afición «disfruta porque ve que les plantamos cara e incluso les ganamos». Recuerda, con una sonrisa en la mirada, la victoria ante el Barcelona, «que venía de ser campeón de Europa» apenas una semana antes de hincar la rodilla en Córdoba.

El ala espera aportar la experiencia obtenida en cada partido con el Córdoba Patrimonio. Él sabe lo que es superar una dura lesión, que tuvo hace cuatro años, por lo que se alegró mucho cuando Cristian Ramos regresó meses después de romperse el cruzado de la rodilal. «Si en los momentos difíciles mis compañeros me ven animando y sin bajar los brazos, eso se contagia», afirma Jesulito para explicar su ya icónica imagen celebrando cuando le arrebata un balón al rival.

Su forma de entender el fútbol sala, y también la vida, pasa por un «máximo compromiso allá donde voy». Aprecia el «gran esfuerzo» del club para contratarlo y por eso responde «dando el 100% en cada partido». O dicho de otro modo: «Me parto la cara en cada entrenamiento y en cada encuentro».

Eso sí, precisamente por su bagaje personal Jesulito lanza un aviso a navegantes. Cree que «nos vino un poco bien» la goleada encajada en Cartagena porque «después de unos partidos buenos la gente se confía un poco». Advierte de que «si no damos el 100% en cada partido cualquier equipo te pasa por encima» y cree que el punto de inflexión vivido en Cartagena puede ayudar en las próximas jornadas. «El miércoles contra Ribera Navarra lo tenemos marcado en el calendario», asegura Jesulito. Ante un «equipo de nuestra liga» el gaditano cree que «tenemos que ganar sí o sí, no hay otra». Acostumbrado a ir de frente, confía en sus compañeros. Un jornalero que nunca se pone de perfil y que es ya patrimonio del Córdoba.