Javi Garrido venderá la imagen de Córdoba por todo el mundo

El jugador cordobés de pádel Javi Garrido venderá la imagen de la ciudad en lo que queda de año y en el 2020 tras llegar a un acuerdo con la presidenta del Imtur, Isabel Albás. Gracias a este convenio recibirá 3.000 euros por llevar en toda su ropa la frase “Córdoba Patrimonio de la Humanidad” en todas las competiciones en las que participe, especialmente en los torneos del circuito World Pádel Tour.

Javi Garrido es actualmente el número 30 del ránking mundial pese a que tiene solo 19 años. El jugador declaró que “para mí va a ser un privilegio llevar el nombre de Córdoba en mi camiseta. Siempre me he sentido orgulloso de representar a Córdoba. Cuando en algunos torneos he llegado lejos han dicho que ese chaval es de Córdoba y estoy muy contento de que lo hayan dicho.

La primera teniente de alcalde y presidenta del Imtur, Isabel Albás, aseguró que “el Ayuntamiento de Córdoba apuesta por personas como Javi Garrido en todos los sitios a los que vaya por todo el mundo. Es una excelente persona, generoso y buen estudiante. Por ello desde el Ayuntamiento tenemos que presumir de todos los jóvenes como él que pueden servir de ejemplo a los demás. Es de justicia que reconozcamos a personas como Javi. El nuevo gobierno del cambio quiere poner en valor a todas aquellas personas que pueden ser ejemplos al resto, no solo a los cordobeses, sino también a nivel nacional e internacional”.