Javi Garrido no jugará en Italia al dar positivo en covid-19 su pareja, Juani Mieres

El jugador cordobés Javi Garrido no podrá disputar a partir del miércoles el Open de Sardegna en Cagliari (Italia) debido a que su pareja, Juani Mieres, ha dado positivo en un test PCR del coronavirus, tal y como ha reconocido el jugador en sus redes sociales, pues ha declarado “ayer de cara al #WPTSardegnaOpen me hice el PCR y el resultado del mismo ha sido positivo”.

Por tanto, el jugador cordobés de 19 años se ha quedado fuera de un torneo en el que junto a su pareja aparecían inscritos en la décima posición por el ránking que tienen este año. Garrido es actualmente el número 25 en la clasificación del World Pádel Tour y el número 12 entre los españoles.

Ayer, de cara al #WPTSardegnaOpen , me hice la PCR y el resultado de la misma ha sido positivo. A partir de aquí, no me queda otra que jugar y ganar este Open con: aislamiento, disciplina, rigor, respeto... y paciencia, mucha paciencia.#comunicado #JM pic.twitter.com/4fJqAkXczA