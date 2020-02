Iván Díaz y Eva Lechner se imponen en Priego de Córdoba

El Día de Andalucía prometía emociones fuertes, una etapa corta, pero intensa. Y así ha sido. Con un inicio trepidante, nueve ciclistas se han marchado como cabeza de carrera en categoría masculina. Mientras, en categoría femenina, la líder Claudia Galicia (Megamo Factory Team) ha impuesto un ritmo constante para empezar a abrir brecha sobre Eva Lechner (Trinx Factory Team) y Blaza Pintaric (Pintatim).

No ha sido hasta el kilómetro 40, aproximadamente, cuando han sucedido los movimientos definitivos en categoría masculina. Alexey Medvedev (ASD Cicli Taddei) se ha movido para intentar marcharse en solitario, lo cual ha provocado la respuesta de Iván Díaz. El valenciano ha movido ficha y, tras un espectacular descenso, se ha quedado en solitario. Medvedev, por su parte, ha quedado descartado tras sufrir problemas técnicos.

Así pues, Díaz se ha marchado en solitario hasta la línea de meta situada en Priego de Córdoba, donde ha entrado con casi dos minutos de ventaja sobre Tiago Ferreira (DMT Racing Team By Marconi Project’s) y Ben Zwiehoff (Team Centurion – Vaude).

"Para mí ganar en esta prueba es un sueño. Tenía esta etapa marcada en el calendario y, con el añadido de que ayer perdí todas las opciones de la general, ha cobrado más importancia. Quería arrancar en la parte final, si llegaba con los mejores, pero la etapa se ha movido antes gracias al movimiento de Medvedev, así que lo he aprovechado. He bajado muy bien, sin fallos y he podido irme solo", afirmaba Díaz tras llevarse la cuarta etapa.

En la clasificación general, Fabian Rabensteiner (Team TREK-Pirelli) sigue como líder con más de dos minutos de ventaja sobre Failli (ASD Cicli Taddei) y casi tres con Ben Zwiehoff.

Claudia Galicia sufre una aparatosa caída

Por lo que respecta a la categoría femenina, la fotografía de la etapa ha cambiado por completo. En la última gran bajada de la etapa, Claudia Galicia ha sufrido una aparatosa caída y, además de perder la cabeza de carrera, ha sufrido daños en un dedo. Eva Lechner se ha situado como cabeza de carrera, llegando en solitario a la línea de meta y asestando un duro golpe a sus rivales, ya que ha sacado 1:29 a la estonia Janika Loiv y 3:17 a Claudia Galicia, que ha entrado en la tercera posición.

"Ha sido una etapa muy dura. He intentado regular desde el inicio y ha funcionado. Poco a poco me he ido sintiendo mejor y en el final he podido apretar. Voy a intentar dar lo mejor de mí en lo que queda, pero queda mucho. Lo intentaré" , afirmaba Lechner tras conseguir su victoria.

Pese a los problemas que ha sufrido, la biker catalana sigue como líder con poco más de tres minutos sobre Eva Lechner y a más de 14 sobre Janika Loiv.

"Ha sido una odisea. Tras la caída, tenía mucho dolor en el dedo y muchos problemas técnicos. Saltaba la cadena y fallaba el cambio. Ha sido una etapa muy difícil, ya que no podía coger el bidón apenas. El lado positivo es que he podido acabar tercera, así que la condición física está. Ahora habrá que ver si puedo salir mañana", confesaba Claudia Galicia tras su caída.

- Clasificación de la cuarta etapa:

Masculina:

1- Iván Díaz (CULTBIKES-SPECIALIZED) 02:34:47

2- Tiago Ferreira (DMT Racing Team By Marconi Project’s) 02:36:40

3- Ben Zwiehoff (Team Centurion-Vaude) 02:36:40

Femenina:

1- Eva Lechner (Trinx Factory Team) 03:13:00

2- Janika Loiv (National Team Estonia) 03:14:29

3- Claudia Galicia (Megamo Factory Team) 03:17:12

Clasificación General:

Masculina:

1- Fabian Rabensteiner (Team Trek – Pirelli) 09:26:54

2- Francesco Failli (ASD CICLI TADDEI) 09:28:34

3- Ben Zwiehoff (Team Centurion – Vaude) 09:29:21

Femenina:

1- Clàudia Galicia (Megamo Factory Team) 11:31:56

2- Eva Lechner (Trinx Factory Team) 11:34:42

3- Janika Loiv (National Team Estonia) 11:45:36