Irregular fin de semana para los cordobeses de N1

El Ciudad de Córdoba fue el único que consiguió vencer su compromiso en la Liga Nacional N1 Masculina de baloncesto ejerciendo como local. El triunfo se obtuvo ante el Sloppy Joe´s CD Gines Baloncesto. Multiópticas Peñarroya y Maristas Córdoba cedieron a domicilio contra el PMD Aljaraque y el RC Labradores respectivamente.

Ciudad de Córdoba 89-63 Sloppy Joe´s Gines

El Ciudad de Córdoba consiguió una importante victoria en el Pabellón Menéndez Pidal ante el Sloppy Joe´s CD Gines Baloncesto por 89-63. El cuadro entrenado por Antonio Navas, que ya había vencido la pasada semana al CB Coria, confirmó su mejoría tras completar un duelo prácticamente sin fisuras ante el último del Grupo A. El buen acierto desde la línea de triples -un 50% al anotar 12 de los 24 realizados- marcó la tarde sabatina. Ricardo Caballero, con 18 de valoración, fue uno de los jugadores más relevantes en pista y ayudó a que ya sean 25 los puntos que registra su equipo, en la séptima posición del grupo.

PMD Aljaraque 82-70 Multiópticas Peñarroya

Peor suerte corrió el Multiópticas Peñarroya en su visita a Huelva. Los de Juan Rafael Guzmán perdieron por 82-70 contra el PMD Aljaraque, un incómodo adversario que demostró su buen nivel la jornada anterior con el Maristas Córdoba. Los peñarriblenses caían por 7 puntos cumplido el ecuador del encuentro (37-30), diferencia que se aumentó a lo largo de los dos periodos restantes hasta consumar la derrota. Pese a los 20 puntos de Adolfo Vega, el cuadro local supo gestionar su ventaja reduciendo las opciones visitantes. Los mineros quedan cuartos con 28 puntos al igual que Gimnástica y Ciudad de Huelva -segundo y tercero que cuentan con un partido menos-.

Labradores 72-68 Maristas Córdoba

Tampoco le fueron las cosas bien al Maristas Córdoba. El RC Labradores superó en el Pabellón Amate de Sevilla a los de Luis Requena por 72-68. La igualdad reinó a lo largo del primer periodo separando solo dos puntos a ambas escuadras (19-17). Incluso los visitantes se marcharon a los vestuarios tres arriba (39-42) reflejando el nivel parejo en pista. Un triple hispalense restando 48 segundos para la conclusión del encuentro terminó por desequilibrar la balanza. El cuadro cervantino cerró la jornada en la undécima plaza con 21 puntos.

Una de cal y otra de arena para el Deza Maristas

La Liga Nacional N1 Femenina presentó dos envites para el Deza Maristas. El primero de ellos lo saldó con victoria, algo que no pudo repetir en el segundo. El Adeba Córdoba, por su parte, se quedó sin salir a disputar su duelo por la incomparecencia de su rival.

Deza Maristas 77-32 Dos Hermanas

El Deza Maristas afrontaba el largo fin de semana con dos citas que disputar. La primera de ellas se produjo el sábado en el Colegio Cervantes frente al CB Ciudad de Dos Hermanas. Las chicas de Miguel Ángel Luque no dieron opción alguna a la escuadra sevillana imponiéndose claramente por 77-32. Pese al inicio dubitativo de las locales, el primer periodo concluyó 21-5. La distancia aumentó de manera considerable al descanso (45-13), lo que dejó más que encarrilado el duelo. Aurora Luque, anotando 14 puntos, destacó en un cuadro cervantino que solventó con nota el choque.

Deza Maristas 44- 57 Cádiz CB Gades

El domingo recibieron al Cádiz CB Gades en un envite aplazado de la 6ª jornada, aunque el cansancio del día anterior se dejó notar en las de Luque. El 17-17 con el que despidieron el primer periodo fue el único instante donde las dos escuadras estuvieron parejas. Las gaditanas, a partir de entonces, llevaron la manija con una Celia Calvo que se mostró muy acertada hacia el aro (21 puntos). El último cuarto zanjó cualquier posible reacción local hasta instaurar el 44-57. Por ello, conservarán la quinta posición al sumar 29 puntos.

Adeba Córdoba-SD Candray Abance

El encuentro de Adeba, que estaba fijado para las 13:00 horas en la IDM Margaritas, finalmente no se disputó debido a que el SD Candray Abance no se presentó. Desde el conjunto gaditano expusieron que no contaban con las jugadoras suficientes para acometer el duelo. Si no existe acuerdo de cara a fijar otra fecha, el Comité de Competición será el encargado de dictaminar la resolución. Así pues, las de Juan Moyano esperarán a la siguiente jornada para entrar en competición quedando, al menos por el momento, con 22 puntos.