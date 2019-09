El Imdeco no podrá abonar las subvenciones del curso 17/18

Lo que era un secreto a voces desde hace meses está a punto de ser una realidad. Varios errores de gestión en la tramitación de las subvenciones a los clubs y deportistas de la temporada 17/18 van a provocar que se pierdan, con el daño que provocará a los implicados. Los clubs Córdoba Futsal, Deportivo Córdoba, Adesal, Córdoba BM, La Salle, Cordobásket, Adecor, Mezquita, Adeba o Maristas están entre los afectados, al igual que deportistas individuales como Camilo Puertas o Manuel Garnica, entre muchos otros.

El problema llegó en la anterior legislatura, entre los últimos meses del 2018 y los primeros del 2019, cuando se agotó el plazo legal para ejecutar estos programas de subvenciones sin concluirlos de una manera satisfactoria. Ahora, el nuevo Consejo Rector del Imdeco, según su gerenta, María Luisa Gómez, ha encargado "un informe jurídico para explicar bien a todos los clubs y deportistas que es lo que ha pasado con esa convocatoria". Más de 300.000 euros para el deporte cordobés se han perdido al no abonarse las cantidades previstas. El Imdeco buscará ahora, en esta nueva etapa, alguna fórmula legal para compensar a todos los afectados para que el daño sea el menor posible. Este tema fue uno de los principales tratados en la primera reunión del Consejo Rector del Imdeco de la nueva legislatura, celebrada el pasado martes.

Mientras, para que no vuelva a suceder lo de la temporada pasada, ya ha iniciado el proceso legal para poner en marcha las seis líneas de ayuda a deportistas y clubs correspondientes a la temporada pasada, o sea la 2018/2019, que tampoco se convocaron en la anterior legislatura, por un importe de 795.000 euros. La nueva gerenta del Imdeco señala que "los programas de ayudas que hemos puesto en marcha tendrán el cien por cien del pago anticipado para que puedan ser abonadas lo antes posible y dar con ello liquidez a los clubs. Somos conscientes de que tenemos que ayudar al deporte local en lo que podamos para no acabar con él".