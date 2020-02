La hora de la verdad para los cordobeses

La 28ª jornada en el Grupo 10 de Tercera División volverá a poner a prueba a los equipos cordobeses -salvo al Salerm Cosmetics Puente Genil que no disputa encuentro al ser el Écija Balompié su rival-. El Ciudad de Lucena debe despertar en Lebrija para no ver comprometido su puesto de play off. El Córdoba B y el CD Pozoblanco, por su parte, intentarán una vez más salir del descenso ante el Sevilla FC C y el CD Gerena respectivamente.

Lebrijana-Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena necesita romper su mala racha para volver a pelear por el liderato del Grupo 10 que ostenta el Betis Deportivo con 56 puntos. Los aracelitanos acumulan cuatro jornadas sin vencer, circunstancia que ha situado a los de Dimas Carrasco en la tercera posición clasificatoria con 52 puntos -igualado con el Xerez Deportivo FC-. Como rival tendrán a una Unión Balompédica Lebrijana que se ha complicado su permanencia tras no conocer la victoria en seis encuentros. Por ello, los sevillanos están con 28 puntos, uno por delante del CD Gerena y dos del Xerez CD.

El míster celeste declaró en la previa que el plantel “tiene que estar muy pendiente a los detalles” y valoró “la capacidad de reacción del equipo, aunque fuera con el corazón, para sacar un punto” frente al Xerez CD. El objetivo marcado no es otro que “luchar por algo grande en el tramo final”, algo que todavía es posible pese a comprobar cómo el resto de equipos han recortado las distancias. “Queremos ganar para no salir de la lucha por el play off y si se sale, no sería un hándicap”, recalcó.

La defensa contará el domingo nuevamente con Pablo Gallardo después de cumplir sanción. No obstante, los problemas en el lateral diestro condicionarán al preparador para confeccionar la alineación titular. Morales sufrió otra lesión muscular mientras que Mario Hernández, en un mal apoyo, se produjo un edema óseo en la parte trasera del talón. También tendrá que esperar a la evolución de Sergi Valls debido a un problema en el dedo. Desde diciembre no ha podido Carrasco repetir su once tipo, un severo contratiempo a la hora de planificar los partidos.

Estadio: Campo Municipal de Lebrija. Hora: 17:30.

Córdoba B-Sevilla C

La positiva dinámica con la que había arrancado 2020 para el Córdoba B se está evaporando a medida que el calendario consume jornadas. Los de Diego Delgado estuvieron invictos cinco envites sumando cuatro triunfos y un empate. Sin embargo, desde que el Betis Deportivo goleara en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a sus pupilos (4-1), solo se obtuvo un punto, un botín insuficiente dentro de la disputa por la salvación.

La derrota del viernes frente al Conil CF (2-0) dejó a los blanquiverdes en la última posición con 23 puntos, por lo que deben derrotar al Sevilla FC C si no quieren que la distancia con respecto a la permanencia aumente -el Xerez CD está tres por encima en estos instantes-. No será una misión sencilla, ya que el cuadro hispalense pretende apurar sus opciones para escalar puestos desde su octavo escalón. Los 45 puntos cosechados y los siete compromisos sin perder -cuatro victorias y tres igualadas- reflejan la dificultad del duelo de filiales.

Delgado no podrá contar con el lesionado Manolillo. Iván Navarro, Vera y Fran Gómez estarán con el primer equipo y tampoco figurarán.

Estadio: Ciudad Deportiva. Hora: 12:00 horas.

Gerena-Pozoblanco

El choque que protagonizará el CD Pozoblanco contra el CD Gerena lleva inevitablemente la etiqueta de “finalísima”. El vestuario entrenado por Javi Moreno visitará el Municipal José Juan Romero Gil en la penúltima posición con 25 puntos. La pasada jornada sufrió un nuevo revés en forma de remontada ante el Arcos CF (2-1), un tanteador que condicionó la moral del grupo. Pese a ello, los jugadores blanquillos deben levantarse y combatir por sacar adelante un crucial encuentro en la zona baja.

La entidad sevillana sumó tres puntos en el día de Andalucía correspondientes a su duelo contra el Écija Balompié, situación que les hace estar en la decimosexta plaza con 27 puntos. De ganar a los vallesanos los dejarían a cinco puntos, por lo que la trascendencia de los noventa minutos cobra especial relevancia. Muy pendientes estarán el Córdoba B, Xerez CD, Unión Deportiva Lebrijana o Unión Deportiva Los Barrios -el resto de equipos que no superan la treintena de puntos- de lo que ocurra.

Moreno volverá a causar baja después de su expulsión ante el CD Rota que le costó dos compromisos ligueros. Así pues, José María García Cuadrado será el encargado de dirigir al Pozoblanco con bastantes ausencias por problemas físicos. Curro (lesión en la rodilla), Elu (pubalgia), Carlos Moreno (rotura en el isquio) y Kike Roldán (rotura en el cuádriceps) limitarán los efectivos de la entidad.

Estadio: Municipal José Juan Romero Gil. Hora: 17:30.

Salerm Puente Genil-Écija

El Salerm Cosmetics Puente Genil acumula nada más y nada menos que ocho encuentros sin vencer -el último con empate en Rota-. El nefasto recorrido de los hombres comandados por Diego Caro les ha llevado hasta la séptima posición con 46 puntos, a tres de un CA Antoniano que cierra las plazas de play off de ascenso a Segunda División B. Sin embargo, este fin de semana se anotarán tres importantes puntos de su cita frente al Écija Balompié, por lo que llegarán hasta los 49 y meterán presión al resto de candidatos a la parte alta.