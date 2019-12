La hazaña de Alfonso Uruburu

La natación cordobesa ha sido desde siempre una lucha contra los elementos y la falta de medios con respecto a otras zonas de España. La aparición de toda una figura del calibre de Rafa Muñoz (Navial) fue casi un milagro, pues en 2009 batió el récord mundial de 50 mariposa y ganó dos bronces en el Mundial de Roma habiéndose formado en Vista Alegre, una piscina de 25 metros y 6 calles.

Antes de Rafa Muñoz brilló con luz propia Alfonso Uruburu Rodríguez (Córdoba, 26 de marzo de 1979). El mayor de una saga de tres hermanos nadadores, también compitieron Begoña y Agustín, se convirtió el 20 de diciembre de 1999 en el primer nadador de la provincia ganador de un oro en un campeonato nacional absoluto. Aquella victoria la obtuvo en 200 braza en Santiago de Compostela. Con el paso de los años y hasta su retirada en 2004 ganó siete coronas nacionales, repartidas entre 200 braza (4), 100 braza (2) y 4x50 estilos (1). Además participó en tres europeos entre los años 2000 y 2004, siendo octavo en el 200 braza del Europeo de Valencia del 2000. También ganó un bronce en los Juegos del Mediterráneo del 2001 y nadó dos universiadas.

Aquel primer oro nacional significó también toda una hazaña para la natación provincial, pues según recuerda el propio nadador "comencé con 10 años en unos cursos de verano con Manolo Castillejo y ya en septiembre, en 1989, pasé al Natación Córdoba. Entrenábamos entonces en la Universidad Laboral, una piscina que estaba fuera de la ciudad y a la que incluso una vez se le cayó el techo. Por eso fue para nosotros un paso tan grande irnos a Vista Alegre que ya estaba dentro de la ciudad, aunque echáramos en falta que no fuera de 50 metros o tuviera ocho calles", señala. En 1993 empezaron a entrenar los los clubs en Vista Alegre y allí empezó a destacar Alfonso Uruburu, hasta ganarse una beca de la Federación Española para irse a entrenar en Madrid, algo impensable solo unos años antes.

Alfonso Uruburu recuerda todavía aquel oro de 1999 "con mucha alegría. Llevaba ya varios años entrenando en Madrid y había ganado varias platas y bronces pero me faltaba ganar. Me acuerdo de la piscina y de hasta algunos momentos de la prueba". Uruburu, que actualmente trabaja como funcionario en Madrid, lleva desde su retirada desvinculado de la natación. Del deporte que practicó tantos años recuerda "la gente que te da opción a conocer. Entrenas mucho en relación con lo que compites pero te acuerdas con cariño de muchas personas".

Alfonso Uruburu siguió tras su retirada la carrera de Rafa Muñoz "con mucho interés y orgullo de que fuera cordobés. Me emocioné mucho viéndolo".

La añorada piscina de 50

Algunas cosas no han cambiado desde la época de Uruburu, pues sigue la natación cordobesa pidiendo una piscina cubierta de 50 metros. El proyecto lo defiende este cordobés al decir que "son todo ventajas. Es como una economía de escala. Es cierto que habría más superficie de agua que llenar y que tendría un coste algo mayor, pero al final saldríamos ganando, pues se le sacaría más rendimiento, se podría meter a más gente y montar más actividades. La natación es uno de los deportes más completos y saludables que hay y es bueno fomentarlo", asegura el 7 veces campeón de España de natación.