"Ha sido un verano caótico y complejo"

A apenas diez días del comienzo oficial de la temporada 2020/21 para el Deportivo Córdoba FS -con la disputa de la Copa de Andalucía a partir del viernes 9-, el máximo mandatario del club deportivista, Rafael Pablo García, hace balance de lo que él define como un "verano atípico, que se ha llevado como se ha podido, con muchísima incertidumbre, con mucho trabajo, recibiendo comunicados contradictorios por parte de los distintos organismos que un día decían una cosa y a la semana siguiente otra... en definitiva, un verdadero caos en cuanto a que también teníamos que firmar a jugadoras, teníamos que ir a los diferentes sitios cumpliendo las medidas de seguridad, y así hemos estado desde mayo, lidiando con un verano bastante complejo".

El presidente del conjunto cajista resume el fruto de ese trabajo en haber diseñado "una plantilla más competitiva; ya el año pasado detectamos que teníamos bastantes carencias en varios aspectos, tanto por falta del club a la hora de poder desplazarnos y fichar refuerzos, pero para esta temporada hemos cambiado el chip, y la aportación de Manolo Haro ha sido fundamental, además de la de Joselu, y entre los tres hemos confeccionado un grupo que pensamos que va a ser muy competitiva. Hemos viajado a diferentes sitios, contactado con diferentes jugadoras para reforzar los puestos que nuestro entrenador Juanma Cubero había solicitado".

De cara a este próximo curso, Pablo García reconoce que todo lo que rodea a la competición también será "un poco complejo; el protocolo que ha marcado la Federación Andaluza es el que nosotros estamos cumpliendo ahora mismo, y hace poco ha salido el refuerzo que ha publicado la Federación Española para competiciones no profesionales; en él marca una serie de directrices por las cuales debemos cumplir tanto los clubes como los dueños las propias instalaciones, por lo que el PMD de Vista Alegre lo cumplirá también. Todo esto no es ni más ni menos que una serie de medidas para lograr no transmitir el posible Covid, que van desde higiene, mascarillas, una organización que incluye el nombrar a una persona encargada de esta normativa...".

Ya en lo puramente deportivo, la gran novedad estará en el formato de competición de la Segunda división, que constará de "dos fases, la primera con nueve equipos y la segunda con ocho, siempre que nos clasifiquemos entre el primero y el cuarto; en nuestro grupo 3, aunque en el otro subgrupo, están los de Murcia, y si pasamos seguramente tendremos que ir hasta allí. Será importante también obtener buenos resultados en la primera parte del campeonato, ya que se acumulan los puntos... En cualquier caso, los viajes respecto a otras temporadas van a ser casi los mismos, incluso he cerrado el mismo presupuesto para los desplazamientos en autobús".

Pablo García se muestra optimista a la par que ambicioso con la temporada que se avecina, donde tiene claro que el objetivo es "como mínimo llegar al play-off. Hemos confeccionado un gran equipo, muy fuerte, avalado por el grupo que ya teníamos el año pasado y reforzado por los fichajes que han venido ahora, como Tere, Ceci, Lihuen, Ana Haro, el regreso de Neiva... más la base que hemos mantenido, con jugadoras como Inma Sojo, Rocío Gracia, Celi, Lau, Marixu... sin dejar atrás las canteranas que fueron campeonas de Andalucía que ya forman parte del primer equipo, como África, Marta Garcia, Ana, Isa Méndez, que están de pleno derecho en Segunda división... Por lo tanto, nuestro objetivo claro es jugar la fase de ascenso; acabar la primera fase entre los cuatro primeros clasificados y en la segunda también en la parte alta para ocupar alguno de los puestos que dan acceso al play off".