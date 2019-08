Giasson: Es un reto bonito estar en un equipo que lucha por la permanencia

Siguen las presentaciones de los fichajes en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y hoy le tocó el turno al que está llamado a ser uno de los principales pilares del equipo. Daniel Giasson, cierre nacido en Brasil, pero nacionalizado como italiano, se define a sí mismo como un “cierre con mucha presencia física. Me gusta mirar el juego de cara, intentar organizar, y aportar algo en ataque cuando haya posibilidad”.

Sin embargo, y pese a tener un palmarés y una trayectoria envidiables (1 Europeo, 1 Copa de España, 1 Coppa de Italia y 1 Coppa de Italia Serie A2, además de ser internacional absoluto con la Azzurra), Giasson no se ve a sí mismo como una estrella. “No me veo como un fichaje estrella. Yo vengo aquí para aportar un poco de mi experiencia en Primera División. Los retos son bonitos, y es un reto bonito estar en un equipo que lucha por la permanencia. No deja de ser menos que luchar por un playoff o por un título”, reconoció el cierre. “Me ha llamado mucho la atención que la mayor parte de los jugadores son de Córdoba, sienten mucho el escudo, sienten mucho la ciudad y espero entrar en esta dinámica lo antes posible”.

Giasson cambia Jaén por Córdoba, tras disputar las dos últimas campañas en el club jienense. Estas dos temporadas en España le han servido al italo-brasileño para adaptarse a las altas temperaturas del sur de España. “El calor no ha cambiado mucho, es bastante parecido. Ayuda a la adaptación el hecho de que haya estado siempre en tierras andaluzas” afirmó Giasson, que ve en el Jaén Paraíso Interior un espejo en el que debe reflejarse el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. “Desde un punto de vista podríamos tener el ejemplo del Jaén. Subió, y poco a poco fue haciéndose un nombre. Córdoba, por la ciudad, la camiseta, el nombre… yo creo que puede compararse, y ganarse su espacio y respeto poco a poco”. Para él, toda la progresión debe cimentarse en el “trabajo en equipo, ya que en España es complicado ganar un título por la diferencia con los 3 grandes, pero creo que Córdoba puede ser una realidad en ese sentido”.

Al igual que en las presentaciones anteriores, el jugador también fue cuestionado por el duro inicio de campaña que le espera al club blanquiverde. Giasson le ve cosas positivas, puesto que “siendo un equipo que luchará por la permanencia, casi que nos conviene más tenerlos antes que al final, donde llegaremos probablemente necesitando puntos. Es un periodo de la temporada donde todos estamos cogiendo sensaciones, y puede que, con eso, junto con la ilusión de la gente, podamos dar algún susto en las primeras jornadas”. Y es que Giasson no tiene miedo a la presión por la permanencia. “Nosotros tenemos que luchar por la permanencia sin presión, y luego lo que venga… El respeto nos lo tenemos que ganar poco a poco” repitió. “Tenemos el ejemplo de la UMA el año pasado. Hay que buscar que los equipos vengan aquí y se lleven una sorpresa”.

Ante la cifra de 2.000 socios actuales, el internacional italiano también se quiso referir a la afición cordobesista. “La afición será importante que esté con nosotros, pero que tenga también claro que el equipo tendrá algunas limitaciones. Hay que estar con el equipo, y cuando la gente apriete, será como uno más. Puede ser un punto positivo.” Y es que la afición, para Giasson, “es una de las cosas que, cuando surgió la idea de firmar por el Córdoba, me hizo pensar más en venir aquí. Estar ahí dentro con toda la ciudad volcada es muy bonito y son unas sensaciones increíbles”.

Por último, Giasson quiso hablar sobre la pretemporada del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. “La primera semana es pesada, complicada, pero es lo normal en pretemporada. El equipo se conoce muy bien. Aunque los primeros días eran más complicados, las sensaciones ahora son diferentes. Hay que intentar combinar el trabajo físico con el trabajo en pista”. Ante el encuentro del viernes contra su antiguo equipo, el Jaén Paraíso Interior, Giasson dijo, entre risas, que está “deseando que llegue” porque “va a ser un partido bonito, contra un equipo que está siempre luchando por los playoff, por títulos. Va a servir para ver cómo estamos, para coger sensaciones y para conocernos mejor”, apuntó un Giasson, que será uno de los principales baluartes de este Córdoba de Primera División.