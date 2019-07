Gestores Deportivos gana el Maratón Villa de Espejo

Más de cien deportistas fueron a Espejo, donde tuvo lugar el Maratón de Fútbol Sala Femenino Villa de Espejo. El sábado hubo una fase de clasificación por el sistema de liguilla que se jugó entre las doce de la mañana y las doce de la noche.

Tras la primera fase, esa misma noche, hubo una fiesta por el quinto aniversario donde todas las jugadoras pudieron disfrutar de luces y música antes de irse a dormir para la fase del domingo.

Los cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Gestores Deportivos-El Robledo, Chupipandi-Ya está aquí la Guerra, La Roja-Las Warriors y Señoras de Rocío-Las Mujeres de Cheta.

Tras los cuartos de final llegó un descanso para almorzar y a las 15:00 comenzó la primera semifinal. Ambas fueron igualadas a pesar del resultado, pues hasta la segunda mitad no se decidieron. Gestores Deportivos venció por 3-0 a Ya está aquí la Guerra y Señoras de Rocío por 5-0 a La Roja.

Antes de la final se jugó el tercer y cuarto puesto, en el que ganó La Roja a Ya está aquí la Guerra por un marcador ajustado.

A las 18:00 horas se vieron por segunda vez las caras Gestores Deportivos, equipo formado por jugadoras sevillanas del Betis, contra Señoras de Rocío con jugadoras la mayoría del Deportivo Córdoba. Ambos ya se habían enfrentado en la fase de grupos, ganando claramente a las segundas, pero esta vez no pasó lo mismo.

Fue una final muy igualada en la que se adelantaron Las Señoras de Rocío a un minuto del descanso con gol de Trini.

Tras el paso por vestuarios, Gestores Deportivos salió más enchufado y dos goles casi seguidos de Luisa dieron la vuelta al marcador para ponerse por delante. Señoras de Rocío seguían teniendo la posesión pero no conseguían anotar y en una contra consiguió esta vez Mari Carmen volver a anotar para Gestores Deportivos, momento en el que las Señoras de Rocío reaccionaron situando la portera-jugadora a 6 minutos para el final. En la segunda posesión de superioridad recortó distancias con gol de Celi y puso el 3-2 en el marcador. Gestores Deportivos seguía sufriendo, encerrado atrás, pero un robo de balón de Yolanda, la mejor jugadora del maratón, propició que desde su área anotara el cuarto a portería vacía. Las cordobesas no darían el partido por perdido y seguirían luchando. A falta de dos minutos para el final volvió a recortar distancia con gol de Lau pero ya no se volvería a mover el marcador y la victoria se la llevó Gestores Deportivos.

Tras una final tan bonita y disputada se realizó la entrega de premios, a la que asistió Francisco Puertas, concejal de deportes de Espejo. Luna Delgado (La Roja) fue elegida la mejor portera y Yolanda Íñiguez, la mejor jugadora.