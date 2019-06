García Román confirma la continuidad de Maca al frente del banquillo

Tras la recepción en el Ayuntamiento de Córdoba y antes de dirigirse a la Delegación de Gobierno de la Junta, donde se le dio otro tipo recibimiento oficial, el presidente del Córdoba Futsal, José García Román, ha atendido a los medios de comunicación para disertar diversos aspectos deportivos y económicos del proyecto del conjunto blanquiverde en Primera.

De hecho, ha confirmado que “esta mañana ha quedado confirmada la continuidad de Maca”, que continuará como entrenador por tercera temporada consecutiva. También ha cifrado en “cerca de medio millón de euros” el presupuesto del equipo la próxima temporada, mientras que es optimista sobre la cifra de abonados. “Podemos superar los 2.000”, ha asegurado.

EL PRESUPUESTO

“Las relaciones con el Córdoba CF son buenas, hoy nos invitan a comer para celebrar el ascenso. Estoy convencido por la palabra que me han dado, y que estoy convencido que van a cumplir, que hoy se queda liquidada la deuda”, ha asegurado García Román.

Sobre el presupuesto de la próxima temporada, “se acerca al medio millón y conseguir ese dinero en Córdoba es complicado. Tenemos que tener un cambio de mentalidad, darnos cuenta tanto las instituciones, como las empresas y los aficionados que estamos en Primera, que es la máxima categoría”, ha reflexionado.

“Vamos a llamar a todas las puertas y estoy confiado de que Córdoba va a responder y se va a dar cuenta de lo que vamos a ofrecerle en Vistalegre cada 15 días”, ha indicado un García Román que ha explicado su proyecto. “Este proyecto tiene tres patas: las instituciones, las empresas privadas y los abonados. Tenemos que agradecer la predisposición máxima de la nueva corporación municipal. Todo lo que sumemos al proyecto económicamente redundará en beneficio de la confección de la plantilla”.

LA SUBVENCIÓN DEL IMDECO

También ha sido preguntado por la subvención del Imdeco, a priori perdida poder una mala gestión del Ayuntamiento. Aunque el presidente del Córdoba es más optimista. “Yo no doy por perdido nada, es un dinero que teníamos aprobado y la predisposición que nos muestran es totalmente positiva. Es una subvención que teníamos aprobada dentro de un presupuesto lo más ajustado posible. Son 33.000 euros de rémora del dinero que tenemos solicitados a unos y otros para seguir funcionando, no puedo renunciar a ese dinero. Lo teníamos aprobado y fue por dejadez el que no se pudiera tramitar en su fecha”, ha manifestado.

CAMPAÑA DE ABONADOS

Y si positivo es es sobre poder recuperar la subvención, más lo es respecto a la cifra de abonados para la próxima temporada. “Queremos que el que sea socio de nuestro club lo sea de manera diferente. Que sea una tarjeta inteligente que ofrezca regalos e incluso que sean los abonados los primeros en enterarse de los fichajes. Un buen amigo se apostó conmigo una comida a que superábamos los 2.000 abonados, yo encantado de perderla. La expectación que ves en la calle, que haya bastantes aficionados de pueblos que estén dispuestos a venir cada 15 días a ver al Futsal, nos hacen ser muy optimistas y creer que podemos superar esos 2.000 abonados”.

LA CONTINUIDAD DE MACA

“La continuidad de Maca se ha hecho de rogar, estábamos trabajando y no estaba cerrada, pero esta mañana hemos estado desayunando y ha quedado cerrada su continuidad, así que gracias a Dios vamos a poder tenerlo con nosotros por tercera temporada consecutiva”, ha explicado García Román, antes de señalar que “mañana seguramente comunicaré los jugadores que continúen y los que no, en algunos casos no es por cuestiones deportivas sino laborales y familiares, pero queremos que la mayor parte de la plantilla siga siendo formada por jugadores cordobeses”.