Fuglsang toma el mando en el Dauphiné

Hace un año Geraint Thomas, uno de los escuderos de Chris Froome en el equipo Sky (hoy Ineos), lanzó un aviso al imponerse en la general del Critérium del Dauphiné, una de las pruebas en la que los candidatos al Tour de Francia preparan la gran cita. Y el supuesto gregario acabó también de amarillo en París en julio. Este sábado otro supuesto gregario del conjunto británico, el holandés Wout Poels, se ha llevado la etapa reina del Dauphiné.

