Francisco Failli y Claudia Galicia firman un doblete en Andújar

La tercera etapa de la Andalucía Bike Race, que sirvió como transición entre Jaén y Córdoba, deparó la segunda victoria en ambas categorías para Francesco Failli (Cicli Taddei) y Claudia Galicia (Megamo Factory Team), respectivamente.

La etapa, de 69,8 kilómetros y 2.119 metros de desnivel positivo, ofreció grandes imágenes. El gran pelotón rodó agrupado, tanto en categoría masculina como femenina, hasta el kilómetro 20. Ahí, la biker catalana Claudia Galícia empezó a ganar terreno sobre sus rivales más directas como Mariske Strauss (CST Postnl Bafang MTB Racing Team), Eva Lechner (Trinx Factory Team) y Lea Davison (USA Cycling And Team Twenty20).

En categoría masculina, sin embargo, el guión fue diferente, ya que cinco fueron los protagonistas del día. Tras abrir hueco frente al pelotón principal, Tiago Ferreira (DMT Racing Team By Marconi Project’s), Ben Zwiehoff junto a su compañero de equipo Daniel Geismayr (Team Centurion – Vaude), Leandre Bouchard (Pivot Cycles – OTE) y Francesco Failli (Cicli Taddei) consiguieron abrir hueco en la parte final de la etapa hasta llegar a la línea de meta de Andújar.

Ahí, y tras un ajustado esprint, el italiano Francesco Failli se impuso tras entrar primero en la última curva. Tras él, Tiago Ferreira y el canadiense Leandre Bouchard completaron el podio.

En categoría femenina, Claudia Galicia siguió con su ritmo infernal hasta llegar en solitario a la línea de meta, haciéndose así con la segunda etapa y afianzándose en el liderato. Tras ella, la lituana Katazina Sosna (Torpado-Südtirol MTB Pro Team) llegó a más de cuatro minutos junto a la italiana Eva Lechner (Trinx Factory Team).

Clasificación de la tercera etapa:

Masculina:

1- Francesco Failli (ASD CICLI TADDEI) 02:47:05

2- Tiago Ferreira (DMT Racing Team By Marconi Project's) 02:47:05

3- Leandre Bouchard (Pivot Cycles - OTE) 02:47:05

General masculina:

1- Fabian Rabensteiner (Team Trek - Pirelli) 06:50:12

2- Francesco Failli (ASD CICLI TADDEI) 06:51:52

3- Ben Zwiehoff (Team Centurion - Vaude) 06:52:40

Faili: "Fue un esprint muy raro, había que entrar el primero en la última curva"

Francesco Failli comentaba tras cruzar la línea de meta que "ya conocía esta etapa", y que lo importante era "hacer una selección" y "entrar el primero en la última curva, que estaba cerca de la meta". Sobre la etapa de este viernes, Failli comentó que "no la conozco, así que veremos lo que sucede".

El vigente campeón, el portugués Tiago Ferreira, se reencontró con las buenas sensaciones tras la caída del miércoles. "Aún tengo dolor en el cuerpo, pero hay que ir día a día. Hoy me he encontrado bien, pero Failli ha estado muy fuerte en el esprint. No tengo mucho que perder, así que he decidido ir a tope desde el inicio para intentar llevar a mis compañeros lo más frescos al final de la etapa, ya que intuíamos que podía ser al sprint".

Clasificación de la tercera etapa:

Femenina:

1- Clàudia Galicia (Megamo Factory Team) 03:20:15

2- Mariske Strauss (CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM) 03:22:42

3- Eva Lechner (Trinx Factory Team) 03:24:33

General femenina:

1- Clàudia Galicia (Megamo Factory Team) 08:14:44

2- Eva Lechner (Trinx Factory Team) 08:21:42

3- Lea Davison (USA Cycling and Team Twenty20) 08:23:10

Tras hacerse con su segunda victoria de etapa, Claudia Galicia desveló la clave de la tercera etapa: "Ha sido una etapa durísima, pero muy bonita. Estoy muy contenta, pero queda mucho por delante. La etapa de pasado mañana es larguísima y estamos en pleno ecuador. Hay que ir día a día. Hoy he intentado regular, aguantar al principio esos nervios y la tensión para llegar con fuerzas al final. Hoy, por suerte, ha salido bien".

La Andalucía Bike Race llega a Córdoba

La cuarta etapa, que se disputará este viernes, será la primera que se celebre en la provincia de Córdoba. La carrera llega a Priego de Córdoba en una etapa completamente renovada respecto a la edición del 2013, la última en esta ciudad.

La cita que finaliza en Priego tiene solo 58 kilómetros y destaca por su dureza, más de lo que parece con un simple vistazo del perfil, ya que se ascenderán más de 2.000 metros de desnivel con largas subidas a Las Lomas y La Sierra de Albayate.