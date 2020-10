La Federación Española sanciona al Ángel Ximénez por la ausencia de Paco Bustos

El Ángel Ximénez se ha visto sorprendido en las últimas horas al recibir una sanción de 125 euros por parte de la Federación Española. El motivo de la multa no es otro que la ausencia del primer entrenador, Paco Bustos, en el partido que disputó el conjunto pontanés el pasado sábado Logroño. La RFEBM aduce que es reincidente, ya que tampoco estuvo el miércoles anterior en el encuentro Anaitasuna-Ángel Ximénez. En esos partidos no estuvo Bustos en el banquillo, al estar hospitalizado por sufrir el covid-19, tal y como ha reconocido el técnico a este diario. El segundo entrenador, Miguel Ángel Moriana, le sustituyó en los dos partidos.

Bustos no comprende esta situación, pues recalca que “soy un profesional y estoy de baja desde que me ingresaron por ponerme malo”. Bustos insiste en que no ha estado en los dos partidos por estar de baja y que, aunque no entiende la reglamentación, ha ido en su lugar "otro profesional como la copa de un pino”. Al entrenador del conjunto pontanés no le importa reconocer que “he estado fastidiado, fastidiado”, aunque afortunadamente ya se encuentra en su domicilio recuperándose.

Moriana declara mientras que “entiendo que se podrá recurrir y que la situación es comprensible para que el Comité anule la sanción”.

Más posibles multas

Al Ángel Ximénez podrían seguir llegándole nuevas multas en los próximos días, pues Paco Bustos tampoco estuvo este miércoles en el partido Ángel Ximénez-Huesca y tampoco se sentará en el banquillo el próximo sábado en el encuentro frente al Nava.

El club pontanés, a buen seguro recurrirá en las próximas horas, aportando la documentación necesaria que permita que la Federación Española levante la sanción actual y las próximas que puedan ir llegando.