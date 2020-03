La Federación Andaluza de atletismo suspende todas sus competiciones de este mes

La situación de inestabilidad creada por el coronavirus ha provocado ahora que la Federación Andaluza de atletismo suspenda todas sus competiciones hasta el final del presente mes, según un comunicado que acaba de hacer público. De esta forma no podrán participar los atletas cordobeses el próximo fin de semana en el campeonato andaluz por clubs sub 14-sub 16, el día 22 en los eventos sub 12-sub 20 por clubs y de 10.000 metros y el 30 en el campeonato sub 14.

🚨 ATENCIÓN 🚨



❌Siguiendo las recomendaciones de la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucía, SE SUSPENDEN todas las competiciones organizadas por la F.A.A. previstas para el mes de MARZO.



Comunicado completo: https://t.co/3AOJ4zrMNg — Federación Andaluza de Atletismo (@atletismoFAA) March 11, 2020

La Federación Andaluza de balonmano ha decidido además suspender todos los partidos que organiza sin trascendencia clasificatoria y celebrar a puerta cerrada los que la tengan. En Córdoba, las ligas provinciales de base que todavía no han terminado están en la última o la penúltima jornada, por lo que solo algunos equipos se están jugando una plaza en el campeonato andaluz.

El martes se suspendieron también el Campeonato de España infantil de natación, que iba a comenzar el próximo jueves en Oviedo, los campeonatos nacionales de atletismo base sub 16, sub 20 y escolar de campo a través y el Nacional mini de selecciones autonómicas.

Fátima Gálvez y Julia Figueroa

Igualmente no podrá participar Fátima Gálvez en el Preolímpico de tiro al plato del mes de abril. La judoca Julia Figueroa ha visto ampliado el plazo de la clasificación olímpica al 30 de junio, al no celebrarse todas las competiciones hasta el 30 de abril. La selección española no iba a participar en el grand slam de la próxima semana en Rusia, la competición más relevante con puntos olímpicos en juego de los dos próximos meses, por lo que no perderá muchos puntos por culpa del coronavirus.