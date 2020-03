Fátima Gálvez: "Si se tienen que aplazar los Juegos que lo digan ya"

La crisis provocada por el coronavirus ha afectado a todo el deporte provincial y por ello a todos los que tienen la cabeza puesta en los Juegos Olímpicos. La tiradora baenense Fátima Gálvez se ha quedado sin competiciones como el Preolímpico (Tokio, 16 al 27 de abril) o la Copa Federación (Alhaurín de la Torre, 21 y 22 de marzo), pues a la Copa del Mundo de Nueva Delhi (15 al 26 de marzo), también suspendida, no iba a acudir la selección. La cordobesa hay que recordar que tiene una plaza asegurada en los Juegos de Tokio desde el pasado año.

Las próximas competiciones no aplazadas para la número tres del mundo serían el Europeo de Francia (6 al 20 de mayo), el Campeonato de España (29 al 31 de mayo, Mollet del Vallés) y la Copa del Mundo de Bakú (22 de junio al 3 de julio), antes de encarar los Juegos de Tokio.

En Granada

La baenense, que se encuentra estos días en Granada, asegura encontrarse “tranquila porque soy consciente de que el tema es una cuestión de días hasta que se estabilice todo. Sin embargo me encuentra con varios aplazamientos de competiciones y además no puedo entrenar al haber cerrado el campo de tiro al que voy. Procuro no salir de casa para no contagiarme y desconozco ahora mismo cual va a ser mi próxima competición”.

El temor ahora entre los deportistas de élite es si se va a producir un aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Gálvez pide que “si se tienen que aplazar que lo digan ya, pero que no nos tengan en vilo. La planificación se hace según la fecha de la celebración”.