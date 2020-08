Facua Córdoba denuncia a Spartan Race por no devolver el importe de la carrera cancelada

Facua Córdoba ha denunciado a Spartan Race España ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía por incluir cláusulas abusivas en las condiciones generales de contratación de sus inscripciones para eventos deportivos. La organizadora se niega a devolver el importe de las entradas de la carrera cancelada en Córdoba, que van desde 69 a 100 euros.

La empresa impone la pérdida de las cantidades abonadas, algo contrario a la normativa, al señalar en sus términos y condiciones que "la compra de una entrada para un evento de Spartan Race generalmente no es reembolsable ni transferible; incluidas, entre otras, situaciones en las que Xchange Sport & Event AG decide posponer, cancelar o modificar eventos a su exclusivo criterio o un evento no puede celebrarse debido a fuerza mayor o debido a órdenes oficiales (por ejemplo, desastres naturales, pandemias o situaciones epidémicas, cualquier tipo de prohibiciones oficiales de eventos, etc.)".

FACUA Córdoba recuerda a los usuarios afectados que tienen derecho a la devolución del importe de sus inscripciones ante las carreras canceladas si así lo solicitan y en caso de que la organizadora se niegue, pueden denunciarlo ante la autoridad de consumo competente en su comunidad autónoma. La asociación llama a los afectados a que además pidan su personación en virtud de lo dispuesto en el art. 4 y art. 8 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por su parte, Spartan Race España ha manifestado a este periódico que es la organizadora del evento para España, pero que es “Xchange Sport quien posee los derechos para la celebración de Spartan en Europa”. Fuentes de la organizadora han señalado que “nosotros desde España seguimos la política de Xchange Sport”, una política, remarcan, que se aplica en todo el mundo, también en Europa, por lo que “lamentablemente, en muchos casos nosotros seguimos esas políticas y que habla de los términos que están, precisamente, en la denuncia”.

Además, Spartan Race España asegura que “estamos esperando una respuesta jurídica a la demanda de Facua”, aunque recuerda que “Spartan Race también tiene sus asesores jurídicos, que han respaldado las condiciones que ya se avisan en la inscripción en la carrera”. En cualquier caso, Spartan Race España insiste en que “estamos esperando a la respuesta jurídica que se ha de dar” desde Xchange Sport y Spartan Race.