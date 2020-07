Las estrellas cordobesas se mueven en el cielo de la LNFS

La emoción de Andresito tras la eliminación de su equipo, ElPozo Murcia, en la fase final por el título en Málaga tenía un trasfondo especial. El internacional cordobés puso fin -de manera agria, pues el técnico Diego Giustozzi no le alineó- a cuatro años en la disciplina charcutera. Ahora inicia otro ciclo no muy lejos, en Cartagena. Su marcha ya era conocida y también su destino, aunque el Jimbee no lo oficializó hasta este viernes a través de sus canales oficiales. "Bienvenido, Andresito", expresaba el club en su web con el mensaje sobre una imagen del jugador vistiendo la camiseta de España.

El ala, de 29 años, se ha comprometido por dos temporadas con un Jimbee que está armando un proyecto impactante. Sus principales referencias tienen sello cordobés: allí están ya Solano -se incorporó en el mes de diciembre- y Bebe, que cerró su etapa en el Movistar Inter para abordar un proyecto seductor. Andresito, que se formó en el Adeval y Adecor, pasó del Aquasiera al Cartagena y siguió creciendo como jugador en Aspil Ribera Navarra, donde permaneció seis años y llegó a ser capitán del conjunto navarro, con el que obtuvo sus primeras llamadas con la selección española absoluta. En 2016 fichó por ElPozo Murcia, donde ha sido durante dos temporadas el máximo goleador y ha dicho adiós como segundo cañonero al final de este curso.

El cambio de cromos cordobeses en la LNFS va a ser masivo para la temporada 20-21. Durante este mes se van a ir oficializando movimientos que se han gestado durante todo el largo periodo de paralización de la competición. La conclusión el 30 de junio del play off final ha abierto la puerta a los acuerdos finales. El de Andresito no va a ser el último.

Boyis celebra un gol en su etapa como azulgrana. FCB

Boyis, jugador del Barça -hermano de Boyos, fichado por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad- en las últimas temporadas y poseedor de una hoja de servicios lustrosa, está en el mercado. La entidad azulgrana anunció su baja apenas unas horas después de la eliminación en el Martín Carpena ante el Levante. El menciano es otro de los que cruzarán de acera este verano: su destino está en Torrejón de Ardoz, luciendo el azul del Movistar Inter.

Al club madrileño llegará también el montoreño Cecilio Morales, procedente del Levante. Afianzado en la máxima categoría como uno de los elementos más productivos en ataque y en plena madurez a sus 28 años, dará un salto en su carrera tras haber sido referente del cuadro granota durante cuatro temporadas. Ha sido el máximo goleador de su equipo (17) y el sexto mejor de la Liga.

Cecilio celebra un gol con el Levante en el play off final de la Liga. RFEF

El equipo más acordobesado es el Palma Futsal, que cuenta con Lolo Urbano, Rafa López y el portero Carlos Barrón, que ha sido renovado por el club balear. El egabrense César Velasco, una de las sensaciones de la pasada temporada en el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, se incorporó al Osasuna Magna pamplonica. El ascenso de Cala con el UMA Antequera se añade a la nómina de cordobeses en la Primera División, donde está en vilo la continuidad de Isi. El baenense causó baja en el Peñíscola y maneja opciones, entre ellas una del Manzanares, de Segunda.