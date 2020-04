El enigma del Cajasur Deportivo Córdoba

El Cajasur Deportivo Córdoba, máximo representante femenino provincial en fútbol sala, habría cerrado su temporada si sale adelante el plan propuesto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para las competiciones no profesionales tanto de fútbol como de fútbol sala. No habría descensos -circunstancia que favorece al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en la Primera División masculina-, mientras que los ascensos quedarían circunscritos a una lucha entre los clubs que ocuparan las posiciones de play off en el momento de la suspensión del campeonato. Y el Cajasur Deportivo no estaba ahí, aunque era su pretensión.

El equipo que adiestra Juanma Cubero compite en el Grupo 3 de la Segunda División y estaba quinto, con 42 puntos sumados, a seis de la tercera plaza, que ocupa la UD La Cruz, con el Atlético Torcal situado a un punto de distancia pero con un partido menos jugado.

El presidente del Cajasur Deportivo, Pablo García, ha trasladado a la Federación, dentro de las consultas realizadas para buscar una solución, la opción de que los tres equipos que entren al play off desde el Grupo 3 se decidan en un torneo por concentración, similar en formato a Copa de Andalucía, según ha detallado el propio club cordobés en un comunicado.

El plantel sería que los ocho primeros se enfrentasen con partidos de cuartos, semifinales, tercer y cuarto puesto y final. Si hubiera problema por falta de tiempo o por hacerlo más operativo, se propone que fuesen solo los seis primeros para evitar una ronda. En ese caso entraría el Cajasur Deportivo Córdoba, quien se siente agraviado por el plan propuesto por la RFEF ya que tenía opciones matemáticas reales y un calendario bastante accesible. La solución tardará unos días.