Egan Bernal abandona el Tour de Francia

Egan Bernal, dorsal número uno, último ganador en París, líder del potente Ineos, el ciclista que dejó en casa a los dos vencedores del Tour que le precedieron, Geraint Thomas y Chris Froome, no tomará este miércoles la salida en la etapa 17, la jornada reina de la presente edición, entre Grenoble y el col de la Loze, un puerto inédito enclavado en la famosa estación de esquí de Méribel.

Egan Bernal has withdrawn from the Tour de France ahead of stage 17.