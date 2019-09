Duelo de invictos entre Córdoba Patrimonio y Movistar Inter

No va más en Vista Alegre. Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Movistar Inter FS se disputarán el sábado (13:00 horas) el liderato de la máxima categoría del fútbol sala nacional. El hecho de ser un novel en la categoría no ha sido impedimento para que los de Maca firmen por victorias sus dos primeros compromisos (CA Osasuna Magna y Levante UD). Los seis puntos, además de asentar a los blanquiverdes en las primeras curvas competitivas, han insuflado un balón de moral extra de cara a un duelo en el que hay mucho más que ganar que perder. Y todo ante un Vista Alegre que registrará el primer lleno de la temporada tras agotarse las entradas en la jornada del miércoles.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, a diferencia de hace siete días en Valencia, podrá contar con todos sus efectivos para el tercer asalto liguero. El guardameta Cristian, ausente en Paterna debido a problemas musculares, se ejercitó con normalidad durante toda la semana. Tal circunstancia ha obligado a Maca a realizar cuatro descartes en la previa: Gonzalo, Juanra, Keko y Cristian Cárdenas. Sin lugar a dudas, tal y como ha reconocido el míster cordobés en más de una ocasión, “el trago más amargo de todos. Y más cuando el grupo al completo está trabajando fantásticamente”. En relación al duelo ante los madrileños, el técnico blanquiverde reconoció que se medirán “a una de las mejores plantillas del mundo, si bien, a diferencia de lo que pensaba cuando salió el calendario, la cita nos llega en un buen momento, sin urgencias clasificatorias. Aun así, no podemos perder nunca la perspectiva. Es un conjunto candidato a todo lo que juegue, por lo que solo espero que el sábado estemos a la altura. Y más aún con un pabellón hasta arriba. Va a ser una gozada, una auténtica fiesta”.

Maca espera que su equipo salte a la pista “sin complejos, a jugar de tú a tú y con las lógicas precauciones que requiere un partido de este nivel. Con el balón tenemos que proponer y construir, sabiendo, lógicamente, que no va a ser fácil. Si queremos aspirar a sumar habrá una clave fundamental: evitar que se rompa el choque. Todo lo que sea que transcurra el partido con un resultado ajustado puede provocar dudas en ellos, aumentando nuestra confianza”.

El oponente de los capitalinos, el Movistar Inter FS, llegará a Córdoba de la mano de Tino Pérez tras haber doblegado en sus dos primeras citas a Ribera Navarra (1-4) y Palma Futsal (1-0). El potencial de los de Torrejón de Ardoz, máximo, con el portugués Ricardinho como figura estelar. En su plantel, además de infinidad de internacionales, dos cordobeses, como son los casos de Bebe y Solano.