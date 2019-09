Duelo en la cumbre entre el Cajasur CBM y el Villa de Aranda

Tras las dos primeras jornadas ligueras en División de Honor Plata llega el turno para la Copa del Rey, un torneo que disputa el Cajasur CBM por segunda vez en su historia, tres años después del recordado debut con victoria ante el ARS Palma del Río y el posterior duelo contra el Guadalajara de Asobal. En esta primera ronda toca intentar superar el duro escollo que supone el Blasgon y Bodegas Ceres Villa de Aranda, un cuadro burgalés con un potencial importante y que va a suponer una buena piedra de toque para la escuadra de Escribano. El duelo se disputará el sábado a las 20:30 en la IDM Fátima con arbitraje de la pareja formada por el valenciano Peris Orts y el castellano manchego Mohedano Fernández.

Ambos equipos tienen un nexo común respecto a este encuentro, es el hecho de que su prioridad es la competición liguera. A pesar de esa circunstancia, ninguno de los dos renunciará a intentar avanzar ronda y tener la oportunidad de medirse a una escuadra de Asobal en la siguiente.

No será fácil la tarea para los granates, que reciben a uno de los gallitos de Plata, un cuadro burgalés con pasado reciente en Asobal y que está firmando un año natural 2019 excelente. Porque los arandinos eran colistas en el parón navideño de la pasada temporada, terminando octavos muy cerca del play off por el ascenso. Esta temporada ya han comenzado fuertes con tres sobre cuatro puntos conseguidos y un proyecto de ascenso comandado por el ex seleccionador nacional juvenil Alberto Suárez.

Sobre el partido y, especialmente, la dificultad que entraña el rival, el mister cajista Jesús Escribano dejó claro que “nos medimos a un equipo reforzado muy acertadamente, con un bloque muy completo y con la incorporación de Alberto Suárez, que le ha dado un aire diferente. Ha hecho un equipo completamente amoldado a su forma de jugar, muy activo en defensa y con dominio de todas las fases del juego”.

En palabras del técnico granate, el Villa de Aranda presenta “una plantilla muy completa, con dos jugadores en cada puesto, buena portería, extremos que las cuelan y, en definitiva, un grupo muy trabajado. Les he visto los dos partidos de liga que han jugado, ante Torrelavega terminan empatando en un encuentro digno de otra categoría, y en Pontevedra hacen un partido excelente. Son un cuadro coral, no destaca nadie y juegan en equipo en todos los aspectos del juego”.

En palabras de Escribano, el Cajasur debe hacer las cosas muy bien para superar al cuadro amarillo. “Para superarles debemos cometer los menos errores posibles en ataque y mantener el nivel defensivo, que está siendo alto. En Palma el contraataque nos aportó muchos goles, y será una manera de superar su defensa sin estar formada, porque cuesta mucho atacarla. Vamos al partido con la máxima ilusión y con todos sanos a excepción de Juanlu”.