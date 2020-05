La doma se prepara para arrancar

El virus SARS-CoV-2, causante del covid-19, ha afectado a todas las actividades humanas, y entre ellas a la equitación. En año olímpico, sus efectos han perjudicado a los jinetes de élite, como el castreño Juan Antonio Jiménez Cobo, o a deportistas que están comenzando a destacar entre los escogidos de un deporte tan exigente como es la doma clásica, los cordobeses Javier Higuera y Juan de Dios Ramírez, ambos con una trayectoria ascendente en una disciplina en la que el parón actúa sobre el binomio hombre-caballo.

La decisión de paralizar toda actividad deportiva y la prohibición de montar a caballo tienen como efecto la interrupción de la preparación de estos animales, en una temporada en la que no se han celebrado ni los campeonatos de Andalucía ni de España y en la que los principales concursos internacionales han desaparecido del calendario, y en año de olimpiadas.

El olímpico castreño Juan Antonio Jiménez Cobo, con varios caballos de alto nivel y que ha participado en el último Campeonato de Europa formando parte del equipo español de doma, y que contaba con numerosas posibilidades de acudir a los Juegos de Tokio de este verano, posee, además, una amplia cuadra de ejemplares en diferentes niveles de doma, y otros con los que compiten sus alumnos y que han tenido brillantes resultados en los campeonatos de España del pasado año.



Esta importante y amplia cuadra mantiene en la actualidad solo actividades de mantenimiento de los animales, cuidado veterinario cuando es necesario, y ejercicios de paseo para que no pierdan la actividad ni el tono muscular. Caminadores y largos paseos a la mano son las únicas tareas que se realizan en sus instalaciones, la Escuela de Doma Clásica Juan Antonio Jiménez Cobo, en Torrejón de Ardoz (Madrid), en las que tiene su domicilio.

La esperanza olímpica de Jiménez Cobo

Jiménez Cobo se encontraba realizando una excelente temporada y en este año tenía cerrada una importante planificación internacional, que ha suspendido a causa de la pandemia. A pesar de ello, el jinete, medalla de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, manifestó a Diario CÓRDOBA que en la actualidad se encuentra en su mejor momento como deportista y continúa con sus ambiciones competitivas.

El parón le ha dado un tiempo para planificar mejor sus actividades futuras y analizar elementos para perfeccionar. El jinete cree que cuando se permita la monta, en un periodo de dos meses puede volver a competir en la élite. Lo fundamental es que los caballos consigan en ese momento esperado el tono muscular idóneo para la alta competición, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos del año próximo, en los que espera participar, aunque manifiesta que el nivel de jinetes y caballos en España es muy elevado. Para Jiménez Cobo se debería permitir poder montar tanto a jinetes profesionales como no profesionales, siempre que lo hagan en sus propiedades y guardando todas las medidas de seguridad y preventivas.

La gran progresión de Higuera

También en las instalaciones cordobesas dos jinetes de élite continúan con la preparación de caballos de alto nivel competitivo. Javier Higuera, campeón de España de caballos jóvenes, espera la ocasión de poder montar a ‘Fulvius’, un hannoveriano que ha llamado la atención de entrenadores españoles y extranjeros. Trabajos a la cuerda y paseos a pie para cuidar a este impresionante ejemplar para regresar lo antes posible a la competición.

Javi Higuera con 'Filvius'.

Higuera es partidario de que a los jinetes profesionales y federados se les permita montar a los caballos de competición, entre otros motivos, como indica la Federación Hípica Española, por “la necesidad acuciante de actividad por parte de los caballos”, en su propuesta de protocolo para la vuelta a la actividad individual deportiva al Consejo Superior de Deporte, siempre respetando unas normas básicas de actuación. El parón por el covid-19 también tiene una parte positiva para Javier Higuera, la valoración de potros con cualidades para la competición de doma.

Ramírez espera su momento

En la finca del Carmen, Juan de Dios Ramírez espera ansioso el momento de volver a la alta competición. El jinete cordobés tiene varios caballos de alto nivel, tanto hannoverianos como pura raza españoles, entre ellos ‘Don Erre’, un español, y los centroeuropeos ‘Quarlito von Nymphenburg’ y ‘Quaterback I’, con los que espera competir en diferentes categorías. A Ramírez no le preocupa que, por la inactividad de este año, algunos ejemplares tengan que pasar de nivel durante la próxima temporada.

Su mayor cuita es que cuando vuelva a montar no podrá valorar sus ejercicios, al no contar con el dictamen de los jueces que corrigen los defectos encontrados. Para el jinete cordobés este es el principal hándicap, no poder testear sus monturas ni saber cuál es el nivel de sus caballos en un momento determinado, hasta que comience la competición.

Juan de Dios Ramírez con 'Quaterback'.

La incertidumbre en la desescalada

Ante la fase de desescalada del Gobierno, que no aclara del todo a los jinetes cuáles son las actividades permitidas ni los lugares donde poder desarrollarlas, y que permite montar a los jinetes profesionales y federados, estos se preguntan cómo se van a celebrar los concursos.

La esperanza en la competición continúa. Ante los numerosos concursos suspendidos en toda España, el Centro Hípico la Herradura, de Palma del Río, ha aplazado, hasta nueva fecha, el concurso nacional de tres estrellas, valedero para la Copa Ancce que se tenía que haber celebrado a principios de abril de este año.